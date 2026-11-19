聖蓋博谷交通樞紐57號與60號公路交會處改善工程。（取自鑽石吧市府官網）

聖蓋博 谷交通樞紐57號與60號公路交會處改善工程進入新階段，Grand Ave橋梁東半部已近完工，施工團隊預計11月中旬將車流轉移至新橋面，隨後拆除並重建西半部。工程期間橋梁將維持雙向各兩條車道通行，但11月底至12月中旬的周末夜間，部分高速路路段將配合拆橋工程全面封閉，行經民眾和車輛可提前規畫行車路線。

這項工程是57/60號公路交會處瓶頸改善計畫的一部分。工程採分階段施工，先完成橋梁東半部，再將交通轉移至新橋面，讓西半部得以拆除重建，避免整座橋梁封閉。完工後，大街橋梁將擴建為八線道，並拓寬人行道。

施工期間，駕駛人還須留意匝道變化。南向Grand Ave進入西向60號公路的入口匝道將持續封閉，預計直到整體工程完成；駕駛人須改用北向Grand Ave入口匝道進入西向60號公路，行經附近路段應注意施工標誌及交通指示。

此外，西半部橋梁拆除工程預計11月底展開，持續至12月中旬，期間周末夜間將全面封閉施工。57/60號公路瓶頸改善工程預計2028年7月中旬完工。