被砍市屬樹木。第一起砍樹事件發生在Ridgeview Loop城市步道，位置靠近Sunset Park，位於Rancho Hills Drive 1500號街區東側住宅後方。（居民提供）

AI摘要 文章摘要整理： 奇諾岡市多戶居民因擅自砍伐市屬橡樹被起訴並判賠，部分金額超過13萬元；雖市府強調依法維護樹木，居民卻質疑裁罰過重且不公平。

南加州 內陸奇諾岡市（Chino Hills）多戶居民，因擅自砍伐住宅後方城市步道沿線的市屬橡樹，遭市府追究法律責任並處以高額賠償，部分居民支付的金額甚至超過13萬元。這起砍樹風波雖已告一段落，但部分遭處罰的華人 居民至今仍認為，市府的處罰方式及賠償金額並不公平。

事件發生於2020年5月，當時奇諾岡市接連發生兩起居民擅自砍伐公共土地上受保護樹木的重大案件。聖伯納汀諾縣地方檢察官辦公室事後對部分涉案居民提出刑事指控，以輕罪案件處理。指控內容為未經土地所有者書面許可，故意或因疏忽在公共土地上砍伐植物。檢方認定，涉案居民共移除九棵海岸活橡樹（Coast Live Oak），樹木估價總額為1萬8630元。

據了解，第一起砍樹事件發生在Ridgeview Loop城市步道，位置靠近Sunset Park，位於Rancho Hills Drive 1500號街區東側住宅後方。警方指出，依據加州刑法第384a(2)條，未經許可砍伐公共土地上的樹木，最高可處1000元罰款、六個月縣監獄監禁，或兩者併罰。案件移送地方檢察官辦公室後，涉案居民遭到起訴，法院並命令每戶向市府支付2萬3000元賠償金。

南加州內陸奇諾岡市（Chino Hills）多戶居民，因擅自砍伐住宅後方城市步道沿線的市屬橡樹，遭市府追究法律責任並處以高額賠償，部分居民支付的金額甚至超過13萬元。圖為砍樹居民所在社區。（取自谷歌地圖）

另一起案件涉及六戶居民，地點位於Rancho Hills Drive與Vista Dorada Place沿線。涉案居民被指控擅自砍伐60棵市府所有的加州橡樹，造成的損失估計達84萬5100元。根據加州相關法律，市府可依法要求違法砍樹者支付最高相當於實際財務損失三倍的賠償金。最終，涉案居民陸續繳納賠償款項，部分居民支付的金額超過13萬元。

涉案居民被指控擅自砍伐60棵市府所有的加州橡樹，造成的損失估計達84萬5100元。（讀者提供）

根據當地媒體Chino Valley Champion報導，奇諾岡市營運與維護部門負責人Sean O'Connor表示，海岸活橡樹是加州原生樹種，受到州法律及市政法規保護，也是奇諾岡市徽標上的代表性圖案。

一些高大樹木被擅自砍伐，令當地居民關注。（記者啟鉻／攝影）

不過，部分居民對市府的處理方式始終有所不滿。他們表示，當初選擇搬進Rancho Hills Drive一帶，正是看中當地優美的景觀。然而，隨著樹木逐年長高，枝葉逐漸遮擋住宅視野，居民曾要求市府修剪樹木，並以可能增加火災風險及影響公共安全為由，希望市府採取措施。

曾向警方通報砍樹事件的居民Mike Taber則表示，市議會拒絕居民的修剪要求後，部分人便選擇自行砍樹。他指出，違法砍伐並非單一事件，即使警方接獲通報並介入調查後，涉案者仍再次返回現場，繼續砍伐更多樹木。

奇諾岡市經理Benjamin Montgomery強調，市府將在法律允許的最大範圍內，持續追究任何非法砍伐市屬樹木的責任，並要求違法者支付相應賠償金。