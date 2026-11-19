劉令淳宣布競選連任爾灣第一區市議員成功。（劉令淳提供）

爾灣 市議會選舉終於有結果。原本落後對手的華裔 市議員劉令淳（Melinda Liu）最終反超，宣布勝選。

劉令淳是爾灣市第一選區市議員候選人，她今年競選連任。今年第一區市議員的競選十分膠著。在11月3日的選舉日之後的第一天開票結果，劉令淳一度落後韓裔 候選人John Park。截至18日，劉令淳反超John Park約389票。兩人得票率分別為40.42%對37.71%，該區還有一位候選人為曾擔任該市市長的韓裔姜石熙（Sukhee Kang），得票率21.87%。

宣布勝選的劉令淳表示，感謝一路支持她的朋友、志工、選民和家人。未來四年，她會繼續服務爾灣的民眾，也會延續為華人發聲的責任。

根據本報此前報導，劉令淳是爾灣市議會歷史上第一位可以流利講中文的市議員。爾灣2024年畫分選區後，增加兩個席位。劉令淳參選並贏下第一選區市議員席位。她是台灣移民、律師，在爾灣扎根21年。在她任期的兩年裡，積極推動包括亞裔社區在內的文化、民生政策，包括首次將農曆春節帶進市議會。