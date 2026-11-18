兩名橙縣警局官員日前疑似與ICE短暫交談後，被停職調查。（橙縣警局）

AI摘要 文章摘要整理： 橙縣2名警員因在監獄外與ICE探員短暫交談後遭停職調查，事件引發外界質疑是否違反加州庇護法與警局內部政策。

加州 郵報報導，橙縣 警局兩名執法人員，因在監獄外與移民暨海關執法局（ICE ）探員短暫交談幾秒後，遭停職調查。由於加州庇護法（California Sanctuary Law）有限度地限制地方執法機關協助聯邦移民執法局，此事件引發是否違反州法及警局政策疑慮。

這起事件發生於10月31日，橙縣監獄外的監視器畫面拍到兩名警局人員，似乎與坐在附近一輛無標誌車輛內的ICE探員進行「約五秒的交談」。就在這段互動發生的幾分鐘後，聯邦探員拘留一名男子，當時他藏匿於公眾可進入的庭院。

又稱加州庇護法的「加州價值法案」（California Values Act），限制了州及地方警務機關協助聯邦移民當局的程度。該法還禁止執法人員僅為執行移民法規，而利用職權調查或對某人進行拘留。

橙縣警局局長巴恩斯（Don Barnes）強調，警局警員並不負責執行聯邦移民法，但會在法律允許的範圍內協助ICE。根據LAist報導，巴恩斯表示，「任何違反法律及警局策略者，都將受到適當的追責。」他也強調，警員應公平地執行州和地方法律，無論當事人身分為何。

橙縣縣政委員會主席查菲（Doug Chaffee）給紐約郵報的聲明中表示，「這些指控引發嚴重疑慮，值得進行徹底且透明的審查。我們地方執法機關不應參與聯邦移民執法工作。」他還指出，「加州法律對如何使用地方執法資源協助聯邦移民當局有明確限制，這些法律須受尊重。」加州郵報已聯繫橙縣警局尋求回應。