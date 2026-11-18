南加州部分華人聚居地區近日開始查核犬貓牌照，連足不出戶的家貓也在查核範圍內。（記者劉子為/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯縣在南加州華人聚居區加強查核犬貓牌照，非建制地區的家貓也須依規定辦理，否則被查才補辦恐多付40元。

南加州 部分華人聚居地區近日開始查核犬貓牌照，連足不出戶的家貓也在查核範圍內。洛杉磯 縣動物照護與管制局（Department of Animal Care and Control）自11月12日起，在羅蘭岡（Rowland Heights）及核桃 市（Walnut）、西柯汶那（West Covina）周邊縣府直屬地展開稽查。當地已絕育的家貓，每年牌照費只要5元，飼主若等到被查才補辦，可能得多付40元。

據縣府公告，這波行動涉及的郵遞區號包括羅蘭岡91748、核桃市一帶91789，以及西柯汶那一帶91791、91792，查核對象限於縣轄非建制地區。縣府也將派員前往Acton（93510）和Agua Dulce（91390）地區。工作人員除查驗犬貓牌照是否有效，也會確認寵物是否已按規定絕育、植入晶片。

在洛縣養貓，是否必須辦牌照，要看飼主住在哪裡。縣府指出，加州規定，超過四個月大的狗須接種狂犬病疫苗並辦理牌照。洛縣在非建制地區對超過四個月大的家貓也有相同要求。若住在阿罕布拉（Alhambra），當地要求家貓植入晶片，飼主則可自行決定是否申辦貓牌照。

家貓已植入晶片，為何還要辦牌照？辦牌照是飼主向地方政府登記，取得牌照號碼後，還須按期續辦。晶片則植入寵物皮下，犬貓走失時，收容所可掃描晶片，依登錄資料聯絡主人。洛縣動物照護與管制局表示，曾靠晶片讓走失長達五年的寵物與主人團聚，也曾遇過掃得到晶片，卻因飼主換了電話或從未登錄聯絡資料，始終找不到主人。

縣府說明，40元是實地執法費，用於支付派員查核的成本。未依規定登記的飼主，除須補繳牌照費，也可能須繳逾期費。居民可上縣府寵物牌照網頁申辦或續期，也可下載表格郵寄，或親赴縣屬動物照護中心辦理。縣府另提供低價疫苗接種服務，植入晶片每隻收費7.5元，符合資格的飼主也可申請絕育手術費用補助。