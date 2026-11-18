慈濟 美國總會消息，為協助病患、弱勢家庭及社區居民取得新鮮健康食材，慈濟美國醫療基金會攜手多個社區組織、醫療網絡及六家聯邦認證醫療中心，推出「人人有食計畫」（Food4All），20日起定期舉辦免費農夫市集，服務就診民眾，讓有需要者免費領取新鮮蔬果，降低健康食材取得門檻，促進社區營養與健康。

主辦單位表示，「人人有食計畫」採定期、定點及預約制方式進行，並搭配膳食教育，鼓勵居民攝取多樣化的新鮮蔬果，建立均衡飲食習慣。主辦單位希望，透過食物援助與健康教育相結合，不僅減輕家庭取得健康食材的負擔，也能從飲食預防及健康促進著手，逐步提升社區整體健康水平。

首場活動將於11月20日上午10時至中午12時，在阿罕布拉慈濟醫療中心舉行，地址：1000 S. Garfield Ave., Alhambra。第二場於12月18日上午10時至中午12時，在南艾爾蒙地慈濟醫療中心舉辦，地址：10414 Vacco St., South El Monte。如需了解更多資訊或報名，請致電626-281-3383。

這項計畫由慈濟美國醫療基金會與「聖蓋博谷健康聯盟」等單位共同推動。