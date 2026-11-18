橙縣兩名母親狀告幼稚園，稱園方給年幼子女餵食助眠軟糖。（示意圖，Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 橙縣兩名母親指控Kiddie Academy of Orange員工未經同意餵食幼童助眠軟糖，並向法院提告求償；園方則否認不當、表示配合調查。

KTLA 5電視台報導，橙縣 兩名母親本月4日向橙縣高等法院，對橙市Kiddie Academy of Orange幼稚園提起告訴，指控園方員工在未經家長同意情況下，偷偷餵食年幼子女含有退黑激素的軟糖，幫助孩子睡午覺。

被告包括Kideie Academy Corporate Centers、KA Preschool of Orange及三名員工。訴訟指控被告涉嫌過失、侵害身體、造成精神痛苦，及員工聘用、監督及訓練存在疏失等。

這起事件發生於今年5月至9月間，位於232 E. Katella Ave的Kiddie Academy of Orange幼稚園。根據訴狀，原告桑多瓦（Cassandra Sandoval）與阿雅拉（Priscilla Ayala）指控，兩人均出生於2022年的孩子，在未經家長授權的情況下，遭餵食具助眠作用的軟糖。

桑多瓦指出，四歲兒子睡眠模式開始出現不尋常變化後，她開始起疑。9月4日，兒子據稱向她索取「助眠軟糖」，表示自己在幼稚園午睡時，會吃這種軟糖。三天後，桑多瓦向托育執照監管單位通報此事。9月11日，桑多瓦透過教室即時監控畫面觀看兒子情況，據稱目睹一名教師，趁兒子躺下後，將「不明物質」放進他的嘴裡。

代表家長的律師德哥尼亞（Kimberly DeGonia）告訴KTLA，「從監控中，你可看到老師坐在我們當事人旁邊，把毯子拉起來蓋住他的臉，接著將手伸進毯子裡，靠近他的嘴巴位置，餵他吃某種東西。」她說，桑多瓦隨即趕往幼稚園接兒子，當時兒子看起來異常昏沉。

訴狀指控，幼稚園園長梅內賽斯（Kenya Meneses）將軟糖交給教師羅哈斯（Judith Rojas），再由羅哈斯餵食孩子。不過，目前尚未經過獨立鑒定，確認該物質是否含退黑激素。

訴狀援引加州托育法規稱，托育機構在給予兒童非處方藥物時，需取得家長書面授權，留下相關紀錄。訴訟原告要求金額尚未確定的損害賠償，包括懲罰性賠償等，且要求由陪審團審理案件。

目前這些指控尚未在法庭上得到證實，法院也尚未認定任何被告有不當行為。園方表示，「由於此事涉及兒童，相關審查仍在進行，能公開分享的資訊有限。我們正全力配合相關機關調查，涉事員工也安排行政停職。我們始終將所照顧兒童的安全與福祉列為最高優先事項。」