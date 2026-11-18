2019年至2025年短短6年間，洛縣電影製作量大幅下降52%。圖為好萊塢。（記者楊青／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯影視產業正陷結構性衰退，電影產量與就業大幅下滑，但低預算電影與部分數位媒體業務仍保有競爭力。

好萊塢 影視產業持續衰退，洛杉磯 作為全球娛樂產業中心的地位，正面臨嚴峻挑戰。洛杉磯縣政府16日公布最新產業分析報告，指出2019年至2025年間，洛縣 電影製作量大幅下降52%，影視產業就業人數較2022年高峰減少36.3%，為產業提供道具、後製、攝影棚及餐飲服務的支援企業也大量流失。縣府坦言，這已不只是短期低潮，而是結構性危機。

「洛杉磯縣影視產業版圖分析」指出，洛杉磯電影製作市場占有率正在流失。2019年至2025年，洛縣院線電影製作量減少52%，其中超過四分之三的跌幅是因為製作案轉往其他地區，導致洛杉磯失去市場占有率。而兩次罷工行動進一步加速流失速度。

2019年全美串流影集製作量為260部，2022年快速增加至539部，2025年則回落至414部。然而，洛杉磯在全美串流影集製作市場占有率，卻從2019年的34.6%下降至2025年的23.6%，顯示即使串流市場曾經快速擴張，洛杉磯也未能充分掌握成長機會。

報告指出，洛杉磯縣2025年影視業就業人數為9萬2454人，較2022年高峰減少36.3%，也比2019年低21.3%。換言之，短短數年，產業已失去相當可觀工作機會。

更令人擔憂的是，支撐好萊塢製作的中小型企業也在消失。2021年至2025年，相關產業企業及營業據點減少17.2%，包括道具租賃、後製工作室、攝影棚及片場餐飲等。自2022年以來，洛杉磯已有超過80家影視製作服務企業關閉。

不過，報告也指出，洛杉磯並非完全失去競爭優勢。在調查的114家創作者經濟、Podcast及數位媒體公司中，有67家、約59%仍以洛杉磯縣為基地。此外，低預算電影、製作成本低於2000萬元的美國原創廣泛上映電影，洛杉磯市場占有率從2019年至2021年的8.3%，提高至2022年至2025年的12.3%，是唯一市占率增加的類別。