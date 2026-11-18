中山華文學校籌款晚宴 近300人出席
南加州中山華文學校在羅斯密舉行籌款晚宴，近300人出席力挺華文教育，校方並說明學校44年來持續傳承中華文化與拓展成人課程。
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南加州中山華文學校在羅斯密舉行籌款晚宴，近300人出席力挺華文教育，校方並說明學校44年來持續傳承中華文化與拓展成人課程。
南加州中山華文學校，13日晚在羅斯密舉辦籌款晚宴，吸引近300人出席，僑界、民選官員、社團代表及各界人士齊聚一堂，以實際行動支持華文教育。活動中，學生帶來精采才藝表演，展現學習中文及傳承中華文化的成果。
中山華文學校董事長郭元培致詞，學校創立至今已有44年，期間經歷經濟危機、新冠疫情衝擊，也面對線上語言學習興起，以及其他華文學校和公立學校沈浸式中文課程帶來的競爭，但學校始終沒有放棄推廣華語文教育，持續努力傳承中華文化，讓下一代有機會學習中文、認識文化根源。
校長車慶餘表示，自2024年與學校志工董事Donna結識，並受郭元培聘任擔任校長，兩年多來，校方持續尋求突破，希望這所具有悠久歷史的學校有新發展。學校於2025年獲准設立台灣華語文學習中心（TCML），並開辦成人華語課程，為不同年齡及背景的學員提供學習機會。
駐洛杉磯台北經文處副處長張皓鈞、前蒙市市長林達堅、聖蓋博副市長丁言愉、寮華聯誼會名譽會長林雄國、中華會館主席聶澤英、亞裔文化中心創辦人莊春惠等均到場支持。
活動於13日晚在羅斯密舉辦，現場吸引近300人出席，包括僑界、民選官員、社團代表及各界人士，以實際行動支持華文教育發展。 郭元培表示，學校創立44年來歷經經濟危機、新冠疫情與線上學習興起等挑戰，也面對其他華文學校及公立沉浸式課程競爭，但始終未放棄推廣華語文教育。 校長車慶餘指出，學校2025年獲准設立台灣華語文學習中心TCML，並開辦成人華語課程，希望讓不同年齡與背景的學員都有學習中文、認識文化根源的機會。
精華 FAQ
活動於13日晚在羅斯密舉辦，現場吸引近300人出席，包括僑界、民選官員、社團代表及各界人士，以實際行動支持華文教育發展。
郭元培表示，學校創立44年來歷經經濟危機、新冠疫情與線上學習興起等挑戰，也面對其他華文學校及公立沉浸式課程競爭，但始終未放棄推廣華語文教育。
校長車慶餘指出，學校2025年獲准設立台灣華語文學習中心TCML，並開辦成人華語課程，希望讓不同年齡與背景的學員都有學習中文、認識文化根源的機會。
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