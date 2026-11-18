學生帶來精采才藝表演，展現學習中文及傳承中華文化的成果。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州中山華文學校在羅斯密舉行籌款晚宴，近300人出席力挺華文教育，校方並說明學校44年來持續傳承中華文化與拓展成人課程。

南加州 中山華文學校，13日晚在羅斯密舉辦籌款晚宴，吸引近300人出席，僑界、民選官員、社團代表及各界人士齊聚一堂，以實際行動支持華文教育。活動中，學生帶來精采才藝表演，展現學習中文及傳承中華文化的成果。

學校2025年獲准設立台灣華語文學習中心，並開辦成人華語課程。（記者邵敏／攝影）

中山華文學校籌款晚宴，活動內容豐富多彩。（記者邵敏／攝影）

中山華文學校董事長郭元培致詞，學校創立至今已有44年，期間經歷經濟危機、新冠疫情 衝擊，也面對線上語言學習興起，以及其他華文學校和公立學校 沈浸式中文課程帶來的競爭，但學校始終沒有放棄推廣華語文教育，持續努力傳承中華文化，讓下一代有機會學習中文、認識文化根源。

中山華文學校在羅斯密舉辦籌款晚宴。（記者邵敏／攝影）

籌款晚宴吸引近300人出席，僑界、民選官員、社團代表等齊聚一堂。（記者邵敏／攝影）

校長車慶餘表示，自2024年與學校志工董事Donna結識，並受郭元培聘任擔任校長，兩年多來，校方持續尋求突破，希望這所具有悠久歷史的學校有新發展。學校於2025年獲准設立台灣華語文學習中心（TCML），並開辦成人華語課程，為不同年齡及背景的學員提供學習機會。

駐洛杉磯台北經文處副處長張皓鈞、前蒙市市長林達堅、聖蓋博副市長丁言愉、寮華聯誼會名譽會長林雄國、中華會館主席聶澤英、亞裔文化中心創辦人莊春惠等均到場支持。