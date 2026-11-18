南加今年感恩節期間旅遊人數預計將創下歷史新高。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： AAA預測全美感恩節出遊人數略降，但南加旅遊人數逆勢創新高；多數人仍以自駕為主，機票與其他交通費用上漲，假期前後交通也將明顯壅塞。

美國汽車協會（AAA）最新預測顯示，全美感恩節 假期預計將有8150萬民眾離家至少50英里旅行，旅遊期間為11月24日至30日。與2025年的8160萬人相比，減少約12.1萬，結束自2023年以來連續三年感恩節旅遊人數創紀錄趨勢，但南加 今年旅遊人數預計將創歷史新高。

南加將有約680萬居民出遊，略高於去年的676萬人。預計絕大多數將選擇開車，約590萬人自駕前往目的地，AAA提醒駕駛人在出發前檢查輪胎、電池及車輛各項液體，以降低途中故障風險。去年感恩節期間，AAA曾接獲超過50萬次道路救援求助，包括爆胎、電池沒電、燃油不足及拖吊等。

南加有69萬3000人搭乘飛機，值得注意的是，機票價格明顯上漲，根據AAA訂票資料，感恩節期間國內往返機票平均約800元，比去年貴17%。約20.4萬人選擇巴士、火車及郵輪等其他交通方式，其價格也呈現成長趨勢。

南加汽車協會旅遊產品與服務副總裁Jena Miller表示，儘管出行成本上升，南加居民仍將與家人及朋友共度假期視為優先事項，旅客正透過在行程其他方面節省開支，來抵銷增加的成本。

在國內旅遊目的地中，佛州最受歡迎，奧蘭多、邁阿密及坦帕均進入前10。其他熱門城市包括洛杉磯、紐約、拉斯維加斯、底特律、亞特蘭大及達拉斯。國際目的地方面，匈牙利首都布達佩斯排第一，其次為墨西哥坎昆、巴黎及巴塞隆納。阿姆斯特丹、倫敦、羅馬等歐洲城市也名列前茅，河輪及聖誕市集是吸引旅客的重要因素。

交通數據分析公司INRIX預測，24日及25日是感恩節假期道路交通最繁忙時段。感恩節過後的29日及30日，也將因大批民眾返家而再度出現交通高峰。

南加最容易出現交通壅塞路段，預計是11月24日晚，洛杉磯至貝克斯菲（Bakersfield）之間的北向5號公路。而28日晚，同一路段南向車道也預計將出現嚴重壅塞。