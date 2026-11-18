安大略國際機場管理局消息，2026感恩節假期期間，預計超過22萬7000名旅客經由安大略國際機場（ONT）出行。（ONT官網）

AI摘要 文章摘要整理： 安大略國際機場預估2026感恩節將迎逾22萬7000名旅客，全年客流約700萬；雖假期人次略低於去年，但機場近年在易主後持續擴張，國際航線與貨運表現仍強勁。

據安大略國際機場管理局提供消息，2026感恩節 假期，預計超過22萬7000旅客經由安大略國際機場（ONT）出行，2026年機場全年客流量預計將達700萬人次。

假期預計客流量雖比2025年同期下降2.7%，但比2016年同期增加10萬人次。2016年，ONT的所有權從洛杉磯 世界機場（LAWA）交還給地方政府籌建的安大略國際機場管理局（OIAA）。

11月20日至30日的11天假期，各航空公司往返ONT的航線共計30萬個座位，對比2025年減少1.8%。預計航班座位使用率接近76%，總客流量約為22萬7852人次，對比上一年減少2.7%。

安大略國際機場表示，航空業2026年面臨諸多挑戰，但安大略國際機場仍保持平穩表現。今年ONT全年旅客量預計達到約700萬人次，這反映出ONT市場實力，以及各大航空合作夥伴對ONT的信心。

除了公布感恩節出行數據預測，ONT發布2026年迄今的旅客及貨運量數據。今年前10個月，近590萬旅客經由ONT出行，與2025年同期接近持平。國際航線客流量保持強勁增長，漲幅超25%，國內線旅客量則略微下降2.5%。航空貨運量同比增加6.7%。

消息指出，自洛杉磯市府移交所有權以來，ONT已歷經重大轉型。過去10年內，每周航班數量增加超過38%，航空座位數增加逾70%。ONT的航線範圍也大幅擴展，新增多個直飛航點，包括亞特蘭大、奧斯汀、芝加哥及休士頓等。

國際航線方面，新增的目的地包括台灣、墨西哥萊昂（León）/巴希奧（Del Bajío）地區、米卻肯州（Michoacán），以及中美洲薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多（San Salvador）。