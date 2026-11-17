麻疹破5400例 亞洲移民或未打疫苗
美國麻疹病例今年已達5412例創近35年新高，專家提醒部分亞洲移民因疫苗接種較晚或紀錄缺失，可能未具保護力，應依CDC指引補打或檢測免疫狀況。
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美國麻疹病例今年已達5412例創近35年新高，專家提醒部分亞洲移民因疫苗接種較晚或紀錄缺失，可能未具保護力，應依CDC指引補打或檢測免疫狀況。
全美麻疹病例持續攀升。根據美國疾病防治中心（CDC）13日公布的數據，今年已通報5412例，創下自1991年以來近35年最嚴重的疫情紀錄。美國社群媒體（American Community Media，ACoM）13日舉行線上簡報會指出，約41%的通報病例為20歲以上成人。部分亞洲國家較晚推行常規麻疹疫苗接種，一些在當地長大、後來移居美國的年長者，可能從未接種或已找不到紀錄。
簡報以印度為例，當地1985年才啟動麻疹疫苗接種計畫。艾默里大學醫學院兒童傳染病科主任Andi Shane指出，各國開始施打麻疹疫苗的時間、接種年齡與劑次不同。部分移民來美時未帶疫苗紀錄，即使手上有文件，醫療人員也可能難以判讀。就醫費用與不熟悉美國醫療體系，也可能讓年長移民更難確認自己是否受到疫苗保護。
美國家庭醫師學會首席醫療官Margot Savoy說，1957年或之後出生、缺乏免疫證明的成人，多數可補打一劑麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗（MMR），也可透過抽血檢測麻疹IgG抗體，確認是否具免疫力。依CDC指引，1957年以前出生者，無論出生在哪一國，一般可推定具有免疫力，因為此類人童年時期基本都經歷過麻疹大流行，自然感染過該病。曾在海外接種者，可帶書面紀錄請醫師核對，滿一歲後接種的有效劑次可列入評估。
Shane提醒，美國在1963年至1967年間曾使用保護效果不佳的麻疹不活化疫苗。依CDC指引，曾接種這類疫苗，或在這段期間接種但無法確認疫苗種類的人，應請醫師評估補接種MMR。
CDC指出，國際旅客、醫療人員等暴露風險較高的成人，若缺乏其他免疫證明，通常需有兩劑接種紀錄。懷孕或免疫功能嚴重低下者不宜接種MMR。
美國自2000年起維持麻疹消除地位。麻疹防治協作組織執行主任Patsy Stinchfield表示，評估重點是本土傳播是否持續達12個月。泛美衛生組織（PAHO）專家委員會近期開會審查，病毒基因定序可協助判斷不同州的疫情是否屬同一條傳播鏈。截至13日，審查結果尚未公布。
因CDC公布今年已通報5412例，寫下自1991年以來近35年最嚴重紀錄，代表疫情持續升溫，且本土傳播是否能在12個月內中斷仍是關鍵觀察點。 約41%通報病例是20歲以上成人，特別是部分在亞洲長大、後來移居美國的年長者，可能因當地較晚推行接種、沒有文件或無法判讀紀錄，而不確定是否受保護。 1957年或之後出生者若無免疫證明，多數可補打一劑MMR或抽血驗麻疹IgG；1957年以前出生者通常推定具免疫力，但1963至1967年接種過舊式不活化疫苗者仍應再請醫師評估。
精華 FAQ
因CDC公布今年已通報5412例，寫下自1991年以來近35年最嚴重紀錄，代表疫情持續升溫，且本土傳播是否能在12個月內中斷仍是關鍵觀察點。
約41%通報病例是20歲以上成人，特別是部分在亞洲長大、後來移居美國的年長者，可能因當地較晚推行接種、沒有文件或無法判讀紀錄，而不確定是否受保護。
1957年或之後出生者若無免疫證明，多數可補打一劑MMR或抽血驗麻疹IgG；1957年以前出生者通常推定具免疫力，但1963至1967年接種過舊式不活化疫苗者仍應再請醫師評估。
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