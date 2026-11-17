麻疹防治協作組織執行主任Patsy Stinchfield指出，評估美國能否維持麻疹消除地位，關鍵在於本土傳播是否已持續12個月。（圖片來自Acom)

AI摘要 文章摘要整理： 美國麻疹病例今年已達5412例創近35年新高，專家提醒部分亞洲移民因疫苗接種較晚或紀錄缺失，可能未具保護力，應依CDC指引補打或檢測免疫狀況。

全美麻疹 病例持續攀升。根據美國疾病防治中心（CDC）13日公布的數據，今年已通報5412例，創下自1991年以來近35年最嚴重的疫情紀錄。美國社群媒體（American Community Media，ACoM）13日舉行線上簡報會指出，約41%的通報病例為20歲以上成人。部分亞洲國家較晚推行常規麻疹疫苗 接種，一些在當地長大、後來移居美國的年長者，可能從未接種或已找不到紀錄。

簡報以印度為例，當地1985年才啟動麻疹疫苗接種計畫。艾默里大學醫學院兒童傳染病科主任Andi Shane指出，各國開始施打麻疹疫苗的時間、接種年齡與劑次不同。部分移民 來美時未帶疫苗紀錄，即使手上有文件，醫療人員也可能難以判讀。就醫費用與不熟悉美國醫療體系，也可能讓年長移民更難確認自己是否受到疫苗保護。

美國家庭醫師學會首席醫療官Margot Savoy說，1957年或之後出生、缺乏免疫證明的成人，多數可補打一劑麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗（MMR），也可透過抽血檢測麻疹IgG抗體，確認是否具免疫力。依CDC指引，1957年以前出生者，無論出生在哪一國，一般可推定具有免疫力，因為此類人童年時期基本都經歷過麻疹大流行，自然感染過該病。曾在海外接種者，可帶書面紀錄請醫師核對，滿一歲後接種的有效劑次可列入評估。

Shane提醒，美國在1963年至1967年間曾使用保護效果不佳的麻疹不活化疫苗。依CDC指引，曾接種這類疫苗，或在這段期間接種但無法確認疫苗種類的人，應請醫師評估補接種MMR。

CDC指出，國際旅客、醫療人員等暴露風險較高的成人，若缺乏其他免疫證明，通常需有兩劑接種紀錄。懷孕或免疫功能嚴重低下者不宜接種MMR。

美國自2000年起維持麻疹消除地位。麻疹防治協作組織執行主任Patsy Stinchfield表示，評估重點是本土傳播是否持續達12個月。泛美衛生組織（PAHO）專家委員會近期開會審查，病毒基因定序可協助判斷不同州的疫情是否屬同一條傳播鏈。截至13日，審查結果尚未公布。