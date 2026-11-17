南加僑界紀念孫中山誕辰160周年 回顧2度訪洛杉磯往事
羅省中華會館在洛杉磯舉辦孫中山誕辰160周年紀念活動，追憶孫中山兩度訪洛及南加僑界支援革命、抗戰的歷史，並勉勵年輕世代延續僑社精神。
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羅省中華會館在洛杉磯舉辦孫中山誕辰160周年紀念活動，追憶孫中山兩度訪洛及南加僑界支援革命、抗戰的歷史，並勉勵年輕世代延續僑社精神。
羅省中華會館12日在洛杉磯華埠舉行孫中山誕辰160周年紀念大會。南加各僑團代表與社區人士近百人齊聚會館大禮堂，緬懷孫中山，回顧早年洛杉磯華僑支持辛亥革命的歷史。
羅省中華會館主席聶澤英致詞時表示，會館成立於1889年，孫中山當年曾兩度到訪，向僑胞闡述革命理念、籌募經費，南加華僑也紛紛捐款響應。聶澤英以「華僑乃革命之母」一語，說明海外僑胞在革命中的角色。除了捐款，也有人為理想犧牲，黃花崗七十二烈士中就有多位華僑。
聶澤英也談到僑界支援抗戰的往事。抗戰期間，羅省中華會館曾與全美各地中華會館合力籌得500萬元，協助購買100架飛機。聶澤英期盼僑界將先輩的故事傳給下一代。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元也到場支持，他表示，南加各僑團共同紀念孫中山，顯示僑界珍視這段歷史，也有意傳承孫中山的建國理念。他期盼各僑團繼續合作，讓年輕一代接續僑社工作，並為促進台美交流盡一分力。
泛美中華會館聯誼會執行長張自豪等人也在會中致詞。中華會館顧問馬培道介紹孫中山在洛杉磯的足跡，講述他與當地僑社的淵源。
與會人士齊唱「國父紀念歌」，會後前往華埠廣場的孫中山銅像前，由馬博元伉儷與聶澤英率先獻花，各僑界代表隨後依序致敬。
活動由羅省中華會館在洛杉磯華埠舉行，南加各僑團代表與社區人士近百人參與，並在會後前往華埠廣場的孫中山銅像前獻花致敬。 內文提到孫中山當年兩度到訪洛杉磯，向僑胞宣講革命理念並籌募經費，南加華僑踴躍捐款響應，甚至有人為理想犧牲，顯示海外僑胞是革命的重要力量。 馬博元與聶澤英都強調要把先輩故事傳給下一代，並盼各僑團持續合作，讓年輕世代接續僑社工作，同時為促進台美交流與傳承孫中山建國理念盡力。
精華 FAQ
活動由羅省中華會館在洛杉磯華埠舉行，南加各僑團代表與社區人士近百人參與，並在會後前往華埠廣場的孫中山銅像前獻花致敬。
內文提到孫中山當年兩度到訪洛杉磯，向僑胞宣講革命理念並籌募經費，南加華僑踴躍捐款響應，甚至有人為理想犧牲，顯示海外僑胞是革命的重要力量。
馬博元與聶澤英都強調要把先輩故事傳給下一代，並盼各僑團持續合作，讓年輕世代接續僑社工作，同時為促進台美交流與傳承孫中山建國理念盡力。
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