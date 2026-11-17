聶澤英表示，會館成立於1889年，孫中山當年曾兩度到訪，向僑胞闡述革命理念、籌募經費，南加華僑也紛紛捐款響應。（中華會館提供）

AI摘要 文章摘要整理： 羅省中華會館在洛杉磯舉辦孫中山誕辰160周年紀念活動，追憶孫中山兩度訪洛及南加僑界支援革命、抗戰的歷史，並勉勵年輕世代延續僑社精神。

羅省中華會館12日在洛杉磯華埠 舉行孫中山誕辰160周年紀念大會。南加 各僑團代表與社區人士近百人齊聚會館大禮堂，緬懷孫中山，回顧早年洛杉磯華僑支持辛亥革命的歷史。

羅省中華會館主席聶澤英致詞時表示，會館成立於1889年，孫中山當年曾兩度到訪，向僑胞闡述革命理念、籌募經費，南加華僑也紛紛捐款響應。聶澤英以「華僑乃革命之母」一語，說明海外僑胞在革命中的角色。除了捐款，也有人為理想犧牲，黃花崗七十二烈士中就有多位華僑。

聶澤英也談到僑界支援抗戰的往事。抗戰期間，羅省中華會館曾與全美各地中華會館合力籌得500萬元，協助購買100架飛機。聶澤英期盼僑界將先輩的故事傳給下一代。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元也到場支持，他表示，南加各僑團共同紀念孫中山，顯示僑界珍視這段歷史，也有意傳承孫中山的建國理念。他期盼各僑團繼續合作，讓年輕一代接續僑社工作，並為促進台美交流盡一分力。

泛美中華會館聯誼會執行長張自豪等人也在會中致詞。中華會館顧問馬培道介紹孫中山在洛杉磯的足跡，講述他與當地僑社的淵源。

羅省中華會館12日舉行孫中山誕辰160周年紀念大會，眾人向華埠廣場的孫中山銅像獻花。（中華會館提供）

與會人士齊唱「國父紀念歌」，會後前往華埠廣場的孫中山銅像前，由馬博元伉儷與聶澤英率先獻花，各僑界代表隨後依序致敬。