南加中文學校競賽近700人參賽創新高 主流公校也加入
南加中文學校聯合會秋季學術比賽今年創下34校、684人參賽新高，主流公私立學校與成人華語學習者也持續加入，展現華語教育多元化。
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南加中文學校聯合會秋季學術比賽今年創下34校、684人參賽新高，主流公私立學校與成人華語學習者也持續加入，展現華語教育多元化。
南加州中文學校聯合會（SCCCS）15日在亞凱迪亞高中舉辦秋季學術比賽，今年共34所學校報名參加，參賽人數達684人，創歷年新高。除傳統僑校，近年也有越來越多主流公立及私立學校的中文班加入，顯示比賽逐漸成為南加華語教育成果交流與評量的平台。
聯合會會長顏綠新表示，疫情過後，聯合會舉辦的學術比賽參賽人數幾乎年年增加，參與學校也逐漸多元。過去參賽者主要來自傳統僑校，近年有越來越多設有沉浸式中文課程的主流學校派出學生參賽，反映聯合會比賽獲得不同教育體系的認可。
本屆秋季比賽以「善用人工智能，開啟無限可能」為主題，由顏綠新、比賽委員會主委李梅如及總召集人陳瓊芬共同規畫，當天動員約70志工協助比賽。比賽項目包括硬筆寫字、毛筆書法、看圖作文、中文海報及幼兒著色等，參賽者年齡從五歲幼兒到高中生，讓不同年齡層的學生都有展現中文學習成果的機會。
除了學生組，成人華語學習者也逐漸成為比賽的新興參與族群。聯合會自去年起增設成人華語課程（TCML）毛筆書法組，去年僅有三人參賽，今年增至17人，顯示成人學習華語及傳統書法的需求逐漸受關注。
顏綠新提到，今年會員學校新增四所，設有沉浸式中文課程的主流公私立學校已超過10所，部分學校單校報名人次更達50人。
聯合會每年分春、秋兩季舉辦學術比賽，吸引各校踴躍參與，也希望透過競賽提供學生檢視中文學習成果、交流切磋的機會。本次比賽的頒獎典禮訂為12月6日在洛杉磯僑教中心舉辦。
本屆秋季學術比賽共有34所學校報名、684人參賽，雙雙創下歷年新高。主辦單位也指出，疫情後參賽人數幾乎年年增加，顯示活動規模持續擴大。 近年越來越多設有沉浸式中文課程的主流公立與私立學校加入，且已有10所以上主流學校參與。部分學校單校報名人次甚至達50人，反映比賽獲不同教育體系認可。 聯合會自去年起增設成人華語課程TCML毛筆書法組，今年參賽人數由去年3人增加到17人。這顯示成人學習華語與傳統書法的需求逐漸受到重視。
精華 FAQ
本屆秋季學術比賽共有34所學校報名、684人參賽，雙雙創下歷年新高。主辦單位也指出，疫情後參賽人數幾乎年年增加，顯示活動規模持續擴大。
近年越來越多設有沉浸式中文課程的主流公立與私立學校加入，且已有10所以上主流學校參與。部分學校單校報名人次甚至達50人，反映比賽獲不同教育體系認可。
聯合會自去年起增設成人華語課程TCML毛筆書法組，今年參賽人數由去年3人增加到17人。這顯示成人學習華語與傳統書法的需求逐漸受到重視。
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