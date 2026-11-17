南加州中文學校聯合會秋季學術比賽項目包括硬筆寫字、毛筆書法、看圖作文、中文海報及幼兒著色等。（顏綠新提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加中文學校聯合會秋季學術比賽今年創下34校、684人參賽新高，主流公私立學校與成人華語學習者也持續加入，展現華語教育多元化。

南加 州中文學校聯合會（SCCCS）15日在亞凱迪亞 高中舉辦秋季學術比賽，今年共34所學校報名參加，參賽人數達684人，創歷年新高。除傳統僑校，近年也有越來越多主流公立及私立學校的中文班加入，顯示比賽逐漸成為南加華語教育成果交流與評量的平台。

南加州中文學校聯合會新任會長顏綠新表示，疫情過後，聯合會舉辦的學術比賽參賽人數幾乎年年增加，參與學校也逐漸多元。（記者謝雨珊／攝影）

聯合會會長顏綠新表示，疫情 過後，聯合會舉辦的學術比賽參賽人數幾乎年年增加，參與學校也逐漸多元。過去參賽者主要來自傳統僑校，近年有越來越多設有沉浸式中文課程的主流學校派出學生參賽，反映聯合會比賽獲得不同教育體系的認可。

南加州中文學校聯合會（SCCCS）15日在亞凱迪亞高中舉辦秋季學術比賽，今年共有34所學校報名參加，參賽人數達684人，創歷年新高。（記者謝雨珊／攝影）

本屆秋季比賽以「善用人工智能，開啟無限可能」為主題，由顏綠新、比賽委員會主委李梅如及總召集人陳瓊芬共同規畫，當天動員約70志工協助比賽。比賽項目包括硬筆寫字、毛筆書法、看圖作文、中文海報及幼兒著色等，參賽者年齡從五歲幼兒到高中生，讓不同年齡層的學生都有展現中文學習成果的機會。

南加州中文學校聯合會秋季學術比賽當天動員約70志工協助比賽。（記者謝雨珊／攝影）

除了學生組，成人華語學習者也逐漸成為比賽的新興參與族群。聯合會自去年起增設成人華語課程（TCML）毛筆書法組，去年僅有三人參賽，今年增至17人，顯示成人學習華語及傳統書法的需求逐漸受關注。

顏綠新提到，今年會員學校新增四所，設有沉浸式中文課程的主流公私立學校已超過10所，部分學校單校報名人次更達50人。

聯合會每年分春、秋兩季舉辦學術比賽，吸引各校踴躍參與，也希望透過競賽提供學生檢視中文學習成果、交流切磋的機會。本次比賽的頒獎典禮訂為12月6日在洛杉磯僑教中心舉辦。