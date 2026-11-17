享譽國際的台灣當代舞團「雲門舞集」（Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan）將於11月21日晚間8時，在洛杉磯加大（UCLA）歷史悠久的Royce Hall演出。（駐洛杉磯經文處台灣書院）

AI摘要 文章摘要整理： 雲門舞集將於11月21日在UCLA演出鄭宗龍兩部代表作，結合個人感受與台灣民俗文化，並以教育活動拓展當地青少年對台灣當代舞蹈的認識。

享譽國際的台灣當代舞團「雲門舞集」（Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan）將於11月21日晚8時，在洛杉磯 加大" rel="155119">洛杉磯加大 （UCLA ）歷史悠久的Royce Hall演出，由藝術總監鄭宗龍帶來《一個藍色的地方》（Blue Hour）與《來》（Beckoning）兩部代表作品，為2026年美國巡演畫下句點。

成立於1973年的雲門舞集，由編舞家林懷民創辦，是華語世界第一個當代舞團。2020年鄭宗龍接任藝術總監後，持續將台灣街頭文化、民間信仰及個人生命經驗融入當代舞蹈，發展出獨特的創作風格。

此次演出的《一個藍色的地方》創作於2013年，靈感來自鄭宗龍旅居紐約時，某個清晨望見天色將明未明的藍色光影。作品以「藍色時刻」為意象，透過六名女舞者急促、斷裂的肢體動作，描繪都市生活中的孤獨、焦慮，以及人們對安定的渴望。

另一部作品《來》則創作於2015年，取材自鄭宗龍成長的台北萬華街頭，將童年熟悉的廟會陣頭、八家將步伐及民間信仰儀式轉化為舞蹈語彙。作品結合鑼鼓與街頭聲響，舞者透過剛猛又帶有詼諧感的動作，重現台灣廟埕文化的熱鬧與生命力。兩部作品一靜一動，分別從個人情感與集體文化記憶出發，展現台灣當代舞蹈的多元面貌。

除了正式演出，雲門也將於11月20日上午11時，透過UCLA藝術表演中心（CAP UCLA）的「Design for Sharing」藝術教育計畫，在Royce Hall為洛杉磯地區公立高中學生舉辦免費專場，讓年輕世代近距離認識台灣當代舞蹈。

雲門此次美國巡演於11月14日從新墨西哥州聖塔菲出發，17日前往猶他州鹽湖城，最後於21日抵達洛杉磯。洛杉磯場由UCLA Center for the Art of Performance主辦，演出及購票資訊可查詢：https://cap.ucla.edu/event/cloud-gate。