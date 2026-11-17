雲門舞集11月21日UCLA演出 鄭宗龍代表作呈現台灣文化
雲門舞集將於11月21日在UCLA演出鄭宗龍兩部代表作，結合個人感受與台灣民俗文化，並以教育活動拓展當地青少年對台灣當代舞蹈的認識。
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雲門舞集將於11月21日在UCLA演出鄭宗龍兩部代表作，結合個人感受與台灣民俗文化，並以教育活動拓展當地青少年對台灣當代舞蹈的認識。
享譽國際的台灣當代舞團「雲門舞集」（Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan）將於11月21日晚8時，在洛杉磯加大" rel="155119">洛杉磯加大（UCLA）歷史悠久的Royce Hall演出，由藝術總監鄭宗龍帶來《一個藍色的地方》（Blue Hour）與《來》（Beckoning）兩部代表作品，為2026年美國巡演畫下句點。
成立於1973年的雲門舞集，由編舞家林懷民創辦，是華語世界第一個當代舞團。2020年鄭宗龍接任藝術總監後，持續將台灣街頭文化、民間信仰及個人生命經驗融入當代舞蹈，發展出獨特的創作風格。
此次演出的《一個藍色的地方》創作於2013年，靈感來自鄭宗龍旅居紐約時，某個清晨望見天色將明未明的藍色光影。作品以「藍色時刻」為意象，透過六名女舞者急促、斷裂的肢體動作，描繪都市生活中的孤獨、焦慮，以及人們對安定的渴望。
另一部作品《來》則創作於2015年，取材自鄭宗龍成長的台北萬華街頭，將童年熟悉的廟會陣頭、八家將步伐及民間信仰儀式轉化為舞蹈語彙。作品結合鑼鼓與街頭聲響，舞者透過剛猛又帶有詼諧感的動作，重現台灣廟埕文化的熱鬧與生命力。兩部作品一靜一動，分別從個人情感與集體文化記憶出發，展現台灣當代舞蹈的多元面貌。
除了正式演出，雲門也將於11月20日上午11時，透過UCLA藝術表演中心（CAP UCLA）的「Design for Sharing」藝術教育計畫，在Royce Hall為洛杉磯地區公立高中學生舉辦免費專場，讓年輕世代近距離認識台灣當代舞蹈。
雲門此次美國巡演於11月14日從新墨西哥州聖塔菲出發，17日前往猶他州鹽湖城，最後於21日抵達洛杉磯。洛杉磯場由UCLA Center for the Art of Performance主辦，演出及購票資訊可查詢：https://cap.ucla.edu/event/cloud-gate。
雲門舞集將在UCLA Royce Hall演出鄭宗龍的《一個藍色的地方》與《來》兩部代表作，作為2026年美國巡演的收尾場次。 《一個藍色的地方》創作於2013年，靈感來自鄭宗龍在紐約清晨看到的藍色天光，作品透過6名女舞者的斷裂肢體，呈現都市孤獨、焦慮與對安定的渴望。 除了正式演出，雲門也將於11月20日上午在Royce Hall舉辦免費專場，透過CAP UCLA的Design for Sharing計畫，邀請洛杉磯公立高中學生認識台灣當代舞蹈。
精華 FAQ
雲門舞集將在UCLA Royce Hall演出鄭宗龍的《一個藍色的地方》與《來》兩部代表作，作為2026年美國巡演的收尾場次。
《一個藍色的地方》創作於2013年，靈感來自鄭宗龍在紐約清晨看到的藍色天光，作品透過6名女舞者的斷裂肢體，呈現都市孤獨、焦慮與對安定的渴望。
除了正式演出，雲門也將於11月20日上午在Royce Hall舉辦免費專場，透過CAP UCLA的Design for Sharing計畫，邀請洛杉磯公立高中學生認識台灣當代舞蹈。
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