迪士尼卡通人物米奇和米妮換上新裝迎接節日。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州迪士尼樂園度假區假日慶典登場，推出38款節慶美食與飲品，結合多國風味、創意料理與限定餐飲優惠，營造冬季歡樂氛圍。

迪士尼 為期數月的年度聖誕季來臨，推出世界各地美味吸睛。加州 迪士尼樂園度假區2026年假日慶典即日至2027年1月6日登場，兩大樂園推出豐富的節慶限定美食、特色飲品及精彩娛樂活動，邀請遊客在充滿節日氣氛的園區中，享受一場融合美食、文化與歡樂的冬季盛宴。

迪士尼卡通人物也換上節日新裝。（記者張宏／攝影）

今年假日許多全新創意料理登場，加州冒險樂園的「Disney Festival of Holidays」帶來38款節慶美食與飲品，結合世界各地不同文化的節日風味，從鹹食、甜點到創意飲品，讓遊客透過味蕾感受多元的歡慶傳統。今年最受矚目的新品之一是「Reimagined Beef Wellington」，重新詮釋經典威靈頓牛排，將牛肉搭配馬鈴薯泥、牛肉醬汁、酥脆義式火腿、蘑菇奶油醬及酥皮，呈現精緻又濃郁的節慶風味。

迪士尼園區安排豐富的節慶娛樂及文化活動。（記者張宏／攝影）

還有全新料理「Holiday Leftover Burrito」，將火雞肉、填料、地瓜塊及蔓越莓醬包入墨西哥捲餅，搭配肉汁醬汁，將美式感恩節 剩菜重新演繹成創意美食。還有以越南風味冰咖啡為基底，搭配抹茶甜奶泡及繽紛節慶糖粒，打造充滿冬日氣氛的「Snowy Matcha Foam Iced Coffee」特色飲品。

今年假日許多全新創意料理登場。（記者張宏／攝影）

喜愛濃郁鹹香口味的遊客，不能錯過Pym Test Kitchen 的「French Dip Grilled Cheese」。這款烤起司三明治以切片頂級肋眼牛肉搭配莫札瑞拉起司、洋蔥美乃滋及焦糖洋蔥，佐以牛肉沾醬與馬鈴薯塊，帶來豐富層次的美味。

雪人米奇甜品。（記者張宏／攝影）

甜點方面，Jolly Holiday Bakery Café推出造型應景的「Holiday Matterhorn Macaroon」，以椰子馬卡龍沾裹白巧克力，再撒上節慶糖粒，呈現雪白可愛的冬季造型。

充滿火雞餡料的全新料理「Holiday Leftover Burrito」。（記者張宏／攝影）

喜歡重口味的遊客，可到Smokejumpers Grill品嚐「Loaded Pulled Pork Fries」，以調味薯條搭配蔓越莓燒烤醬及韓式辣醬蒜味美乃滋，再撒上醃漬洋蔥與細香蔥，將美式燒烤與韓式風味巧妙融合。

加州迪士尼充滿假日氛圍。（記者張宏／攝影）

遊客可考慮購買「Sip and Savor Pass」內含六張電子兌換券，可用於兌換Festival Marketplaces及指定餐飲地點的部分餐點與無酒精飲品。遊客只需留意美食指南中標示的餐具圖示，即可辨識符合兌換資格的品項。