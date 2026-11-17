迪士尼假日季推38款限定美食 結合世界各地節日風味
加州迪士尼樂園度假區假日慶典登場，推出38款節慶美食與飲品，結合多國風味、創意料理與限定餐飲優惠，營造冬季歡樂氛圍。
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加州迪士尼樂園度假區假日慶典登場，推出38款節慶美食與飲品，結合多國風味、創意料理與限定餐飲優惠，營造冬季歡樂氛圍。
迪士尼為期數月的年度聖誕季來臨，推出世界各地美味吸睛。加州迪士尼樂園度假區2026年假日慶典即日至2027年1月6日登場，兩大樂園推出豐富的節慶限定美食、特色飲品及精彩娛樂活動，邀請遊客在充滿節日氣氛的園區中，享受一場融合美食、文化與歡樂的冬季盛宴。
今年假日許多全新創意料理登場，加州冒險樂園的「Disney Festival of Holidays」帶來38款節慶美食與飲品，結合世界各地不同文化的節日風味，從鹹食、甜點到創意飲品，讓遊客透過味蕾感受多元的歡慶傳統。今年最受矚目的新品之一是「Reimagined Beef Wellington」，重新詮釋經典威靈頓牛排，將牛肉搭配馬鈴薯泥、牛肉醬汁、酥脆義式火腿、蘑菇奶油醬及酥皮，呈現精緻又濃郁的節慶風味。
還有全新料理「Holiday Leftover Burrito」，將火雞肉、填料、地瓜塊及蔓越莓醬包入墨西哥捲餅，搭配肉汁醬汁，將美式感恩節剩菜重新演繹成創意美食。還有以越南風味冰咖啡為基底，搭配抹茶甜奶泡及繽紛節慶糖粒，打造充滿冬日氣氛的「Snowy Matcha Foam Iced Coffee」特色飲品。
喜愛濃郁鹹香口味的遊客，不能錯過Pym Test Kitchen 的「French Dip Grilled Cheese」。這款烤起司三明治以切片頂級肋眼牛肉搭配莫札瑞拉起司、洋蔥美乃滋及焦糖洋蔥，佐以牛肉沾醬與馬鈴薯塊，帶來豐富層次的美味。
甜點方面，Jolly Holiday Bakery Café推出造型應景的「Holiday Matterhorn Macaroon」，以椰子馬卡龍沾裹白巧克力，再撒上節慶糖粒，呈現雪白可愛的冬季造型。
喜歡重口味的遊客，可到Smokejumpers Grill品嚐「Loaded Pulled Pork Fries」，以調味薯條搭配蔓越莓燒烤醬及韓式辣醬蒜味美乃滋，再撒上醃漬洋蔥與細香蔥，將美式燒烤與韓式風味巧妙融合。
遊客可考慮購買「Sip and Savor Pass」內含六張電子兌換券，可用於兌換Festival Marketplaces及指定餐飲地點的部分餐點與無酒精飲品。遊客只需留意美食指南中標示的餐具圖示，即可辨識符合兌換資格的品項。
加州冒險樂園的Disney Festival of Holidays推出38款節慶美食與飲品，從鹹食、甜點到創意飲品都融入世界各地文化風味，讓遊客用味蕾感受多元節慶傳統。 新品包括Reimagined Beef Wellington、Holiday Leftover Burrito與Snowy Matcha Foam Iced Coffee，分別結合經典牛排、感恩節剩菜概念與抹茶泡沫，呈現創新節慶口味。 Sip and Savor Pass內含6張電子兌換券，可在Festival Marketplaces及指定餐飲地點兌換部分餐點與無酒精飲品；只要看美食指南上的餐具圖示即可辨識可兌換品項。
精華 FAQ
加州冒險樂園的Disney Festival of Holidays推出38款節慶美食與飲品，從鹹食、甜點到創意飲品都融入世界各地文化風味，讓遊客用味蕾感受多元節慶傳統。
新品包括Reimagined Beef Wellington、Holiday Leftover Burrito與Snowy Matcha Foam Iced Coffee，分別結合經典牛排、感恩節剩菜概念與抹茶泡沫，呈現創新節慶口味。
Sip and Savor Pass內含6張電子兌換券，可在Festival Marketplaces及指定餐飲地點兌換部分餐點與無酒精飲品；只要看美食指南上的餐具圖示即可辨識可兌換品項。
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