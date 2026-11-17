校方11月13日發布案件公告時，附上一張堆疊大量百元美鈔的照片，卻未在公告中說明現金是否與失竊案有關。（河濱加大警局）

AI摘要 文章摘要整理： 河濱加大爆發電腦設備失竊案，40歲男子張東浩被控多罪，警方已追回部分失竊品，但其身分、犯案手法與校方公告中的現金照片仍待釐清。

位於南加州 的河濱加大（University of California, Riverside）爆發校內設備失竊案，一名自稱流浪漢、聲稱與校方有關聯的40歲男子，涉嫌竊取價值約80萬元的電腦設備，日前遭警方逮捕並被控多項罪名。警方目前已追回約60萬元的失竊設備，但嫌犯如何取得大量校內器材、竊取目的為何，以及一張百元美鈔堆疊照與案件是否有關，仍有待進一步釐清。

根據警方資料，嫌犯為40歲的張東浩（音譯：Daniel Dong Ho Chang），被控兩項員工侵占罪，以及入室竊盜、重大竊盜和未經授權存取電腦資料等罪名。張男已對所有指控表示不認罪。

這起案件涉及該校伯恩斯工程學院（Bourns College of Engineering），校內從今年6月起陸續發生電腦設備失竊事件。警方經過數月調查，於11月5日在聖哈辛托（San Jacinto）逮捕張男。校方發言人John Warren表示，失竊設備總價值約80萬元，目前已尋回約60萬元的設備。

不過，校方及警方至今仍未說明張男與大學的具體關係，也未交代他如何取得校內設備，或打算如何處理這些失竊物品。Warren表示，張男最後已知的居住地位於Yucaipa，目前他自稱無家可歸。

此外，校方11月13日發布案件公告時，附上一張堆疊大量百元美鈔的照片，卻未在公告中說明現金是否與失竊案有關，讓案件增添更多疑點。張男最初被捕時，警方曾懷疑他涉及竊取商業機密，但檢方最終並未針對這項指控提出起訴。

根據The San Bernardino Sun報導，張男於11月9日出庭，目前仍被關押在河濱縣Robert Presley Detention Center，保釋金訂為100萬元。

截至目前，校方尚未對媒體進一步詢問作出回應，警方也未公布張男的照片。從失竊設備的流向、嫌犯與校方的關係，到校方公告中的現金照片，案件仍有多項細節尚未公開。

一名自稱流浪漢、聲稱與校方有關聯的40歲男子，涉嫌竊取價值約80萬元的電腦設備，日前遭警方逮捕並被控多項罪名。（河濱加大警局）