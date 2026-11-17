15日淩晨發生持刀傷人事件，一名男子當場死亡，另一人身受重傷。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯縣亞凱迪亞15日凌晨發生持刀殺人案，1名44歲男子死亡、24歲親屬重傷，警方研判案件涉及家庭暴力，細節仍在調查中。

洛杉磯 縣華人區亞凱迪亞 15日淩晨發生持刀殺人事件，一名男子當場死亡，另一男子身受重傷，送醫時情況危急，警方指出，嫌犯與被害人彼此熟悉。最新調查顯示，涉案兩人具有親屬關係，案件涉及家庭暴力，但當局尚未公布具體原因。

據洛縣警局通報，案發時間為15日淩晨3時11分，地址位於亞凱迪亞非建制區（Unincorporated Area）Farna Avenue 5000號街區，警方接獲報案稱，當地發生持刀傷人案件。調查人員到達現場時，發現一名成年男子已經死亡，另一名男子則因傷勢嚴重，被送往醫院搶救。

後續通報指出，死亡的44歲男子被警方認定為嫌犯，24歲的傷者是其親屬。目前當局尚未公布兩人姓名，也未說明他們的關係究竟是父子、兄弟或其他親屬，案件被定性為家庭暴力事件。據悉，兩名男子均為西裔人士，警方表示該事件不會對社區構成持續威脅。

本報記者案發第二天前往現場了解情況，事發地位於亞市與艾爾蒙地市交界一帶，周邊以住宅為主，環境安靜，距離Rio Honda Preparatory學校約幾百米。當地居民以西裔、亞裔為主，記者走訪時，現場原先設置的警戒線已被撤除，案發住宅前院的白色法醫帳篷也已不見，房門緊閉。

一位不願具名的華人鄰居表示，案發當天，她先從其他鄰居口中得知持刀傷人消息，隨後出門查看，看到警方已在現場拉起黃色警戒線，並封鎖整條街道。華人表示，並不認識發生案件的住戶，也不清楚事件發生的具體原因。但她指出，事發街區平時非常安靜，過去從未聽說發生類似暴力事件，這次案件讓周邊居民感到意外。

截至目前，警方仍未公布兩名男子姓名、具體親屬關係、衝突起因及持刀傷人過程，也尚未發布24歲傷者是否已經脫離危險。案件仍在調查中，警方呼籲，任何掌握案件相關資訊的民眾，可聯絡洛縣警局兇殺案調查組，電話為323-890-5500；也可透過犯罪制止熱線800-222-8477匿名提供線索。據悉，案發地雖在亞凱迪亞，但實際屬於洛縣「非建制地區」，不屬於任何一個獨立城市，其治安及公共安全服務由縣政府負責，居民主要依賴縣警局提供治安服務。

持刀傷人案件現場，距離Rio Honda Preparatory學校約幾百米。（記者邵敏／攝影）

案發地位於亞凱迪亞非建制區Farna Avenue 5000號街區。（記者邵敏／攝影）

事發地周邊以居民住宅為主，環境安靜。（記者邵敏／攝影）