司法部公布的影片截圖顯示，2023年2月22日，綽號「小老虎」的陳建東在車內拆開包裹，清點裡頭的百元鈔票。（DOJ）

AI摘要 文章摘要整理： 華男陳建東替詐騙集團上門收款，竟遭反詐網紅設局以假葬禮曝光其行徑，最終在聖地牙哥聯邦法院被判6年半徒刑。

洛杉磯 華男陳建東（Jiandong Chen，音譯）上門收取詐騙款，卻一腳踏進反詐網紅設下的「假葬禮」。影片在網路曝光後，他仍未收手。11月13日，聖地牙哥 聯邦法院判處他六年半監禁，當年與他對質的兩名網紅也到庭聽判。

據司法部 消息，42歲的陳建東外號「小老虎」（Little Tiger），是中國公民。檢方在量刑庭上指出，他於2022年11月移居美國，到隔年2月，已有多段影片拍到他領取受害者寄來的包裹、清點裡面的現金。其中幾段畫面裡，他身上那套頗具辨識度的衣服，後來也出現在網紅拍攝的影片中。

法院文件顯示，陳建東於2023年6月曾遭地方執法人員逮捕。隔月，他前往洛杉磯地區一處住宅，以為有一名受騙長者要交付現金。其實，這處住宅是反詐團隊Trilogy Media租來的，團隊假扮受害者，引收款人上門，還在屋內擺上棺木，安排人員扮成前來弔唁的親友，讓現場看似正在辦喪事。陳建東上門取款時，團隊成員Ashton Bingham與Art Kulik當面質問他是否替詐騙集團做事，並將這段過程拍成影片。同年12月22日，聯邦探員又在南加州厄浦蘭（Upland）遇到陳建東，當時他正試圖領取受害者寄來的包裹。

這些裝有現金的包裹，多由長者親手寄出。調查人員指出，受害者通常是接到陌生來電、電郵，或看到電腦跳出的廣告，依指示撥打電話，接通的其實是設在印度的詐騙中心。以常見的退款騙局為例，集團成員謊稱操作失誤，多退了一筆錢，要求長者寄回差額。受害者實際上分文未收，卻將自己的現金裝進包裹寄出，再由陳建東等人持假證件冒名領取。

陳建東在認罪協議中也交代了贓款的去向。他與共犯透過加密貨幣將詐騙所得轉給海外同夥，部分款項用來支付集團成員報酬，就連他們前往拉斯維加斯領取現金包裹的差旅費，也出自受害者寄來的錢。

調查人員查出，2021年至2023年間，這個集團在全美詐騙逾2000名七、八十歲的長者，包括聖地牙哥居民，造成逾2700萬元損失。陳建東今年4月認罪，承認在他參與這宗詐騙與洗錢案期間，受害者損失逾950萬元。他也承認，為躲避執法人員，曾多次更換落腳地點。

聯邦檢察官Adam Gordon表示，這些長者遭到手法老練的犯罪集團欺騙、利用，他也肯定兩名反詐網紅揭露騙局的作用。聯邦地區法院法官Robert S. Huie宣判前指出，陳建東長期向最容易受傷害的長者下手。法官說，受害者失去的除了錢，還有自尊、尊嚴，以及與家人之間的信任。讓一個人在人生最後幾年陷入這般絕望，是一件悲慘的事。

一段影片截圖顯示，陳建東在車內拆開紙盒，取出成疊現金。畫面左側附有包裹寄件標籤，上方標示南加州聖瑪科斯（San Marcos）一家CVS藥局的地址。（DOJ）