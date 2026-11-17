校門附近聚集部分教職和家長。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 核桃高中16日上午因疑似持槍與炸彈威脅緊急封鎖，警方拘留1名涉案者後確認無武器、無傷亡，周邊2校也短暫戒嚴後解除。

華人 學生眾多的核桃 高中（Walnut High School）16日上午傳出有人疑似持槍、甚至可能涉及炸彈進入校園，警方迅即派出大批警力前往現場封鎖調查。附近的蘇珊娜中學和Vejar小學也短暫戒嚴。一人遭拘留。警方稱無其他嫌疑人在逃、目前無傷亡。

洛杉磯 縣警局表示，上午9時58分接獲通報，指核桃高中校園內可能有人持槍，並涉及炸彈威脅。警方隨即趕往現場，校方也依照緊急安全程序啟動封鎖措施。

一位家住核桃市附近的華人媽媽在小紅書社交平台發文：「當媽的心臟受不了。」她說「今天家附近的高中突然封校。路口停了好幾輛車，我坐在車裡，手心全是汗。」她說，「那幾十分鐘裡腦子裡全是：孩子們在教室裡怎麼樣？門關好了嗎？老師在嗎？」

本報記者於事件發生後趕到核桃高中，見到威脅已經解除，不少學生因提前放學在校門口附近等待家長或親友來接返家。一名齊姓男生說，有嫌犯在上午9時左右進入校園，因為他與其他同學都在教室內躲避危險，有的躲在牆角。具體嫌犯的身分並不清楚。學生們都在老師安排下，將教室門鎖上，避免嫌犯進入。很快，警察就到了，還能聽到天上直升機的聲音。警察在教室外排查，由於教室門都鎖著，誰也進不去。

還有一名王姓男生說，晨間第二節課開始的時候，老師正安排課程內容，突然教室廣播就響起來，說：「有不明人進入校園，懷疑攜帶槍械…」，收到校方警告後，老師趕緊關閉教室門，讓學生們在教室內躲避，還讓幾個男生用長椅子將門頂上。他一直待在教室內，實際上「挺太平的」。從警告開始到結束大約持續了三個小時左右。他由學校附近一位熟悉的阿姨駕車送他返家。

在高中校門附近還有一些不同族裔學生在等待返家，據觀察，他們並沒有流露出很驚慌的神情，表現平靜。該校一名女性教職員表示，威脅已經解除，今天學生們要早些放學。記者看到，還有一輛警車停在校區。

核桃谷學區現任華裔教委會主席佟儀表示，當天發生的事情並無大礙。懷疑是一名男生在社交媒體上發布帶有威脅的貼文，他已經被拘捕。最終確定並未發現有任何槍械和炸彈，也沒有發現同夥。他強調，類似這樣的事情，校方都非常謹慎和警覺，一旦發現，無論怎樣都要徹底查清。所以提醒家長，勿要容許孩子隨意在社交媒體發布帶有威脅性的言論。

在這起事件中，核桃谷學區除了核桃高中，因臨近事件中心的蘇珊娜中學和Vejar小學也被封鎖。當天午後約2時，三所學校都已經解封。

部分學生在校門附近等待返家，據記者觀察，他們表現很平靜，並未驚慌。（記者啟鉻／攝影）

核桃高中外大批家長在焦急等待警方最新消息。（家長盈盈提供）

威脅解除後，仍有警車駐守。（記者啟鉻／攝影）

警方16日上午在核桃高中校園逮捕一名年輕男子。（家長盈盈提供）

警方16日上午對核桃高中、以及附近的蘇珊娜中學和Vejar小學進行了大規模搜查，封鎖校園。（家長盈盈提供）

警方16日上午對核桃高中、以及附近的蘇珊娜中學和Vejar小學進行了大規模搜查，封鎖校園。（家長盈盈提供）