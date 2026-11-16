闖南加豪宅不竊財 男大吃大喝偷食物

南加州比佛利山發生入室竊案。男嫌闖入住宅並在屋內大吃大喝。圖為比佛利山市警局查案示意圖。非本案。（取自比佛利山警局）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州比佛利山一處住宅遭30歲男子闖入後，竟在屋內大吃大喝並偷走更多食物與飲料，警方已將其逮捕並依入室竊盜偵辦。

南加州比佛利山 （Beverly Hills）發生一起離奇入室竊盜案。一30歲男子光天化日之下闖入住宅，卻沒有立即離開，反而在屋內大吃大喝，甚至享用酒類飲品。更令人意外的是，男子吃喝一番後，竟又偷走更多食物和飲料。警方隨後將該男子逮捕，他涉嫌入室竊盜。

根據NBC新聞報導，這起案件發生在13日中午12時過後，地點位比佛利山Olympic Boulevard 9700號街區，靠近Roxbury Drive以西的住宅區。警方表示，涉案男現年30歲，他朝住宅門窗投擲物品，藉此闖入屋內。

男子入宅後接下來的舉動令人意外。警方指出，男子進入住宅後，竟直接取用屋內的食物和酒類飲品，在未經屋主允許的情況下吃喝。不僅如此，男子在屋內吃喝之後，還進一步拿走更多食物及飲料。

比佛利山警方證實，該男子已遭逮捕，涉嫌入室竊盜。不過，警方未公布嫌犯姓名，也沒有進一步說明男子究竟吃了哪些食物、喝了多少酒，或帶走多少食品和飲料。

至於男子為何選擇這處住宅作案，是否事先鎖定目標，或只是臨時起意，警方也尚未說明。此外，警方尚未公布住宅是否還有其他財物損失。

根據加州刑法，任何人進入住宅或其他法定建築時，若具有實施竊盜或其他特定重罪的意圖，即可能構成入室竊盜罪。而針對有人居住的住宅實施入室竊盜，屬於一級入室竊盜，最高可處六年州監獄刑期。

不過，男子目前僅是因涉嫌入室竊盜遭到逮捕，是否正式起訴、具體罪名及後續司法程序，仍有待相關單位公布。