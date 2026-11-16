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舊金山街頭 機器狗代客遛真狗 民眾驚訝

編譯組／綜合報導
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一隻機器狗正牽著一隻真狗在路上悠閒散步。 (圖片來源：@StephanieLin...
一隻機器狗正牽著一隻真狗在路上悠閒散步。 (圖片來源：@StephanieLinTV via Storyful 若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山米慎灣街頭驚見機器狗牽著真狗散步，影片引發民眾熱議，也讓外界再度關注機器人正逐步走入日常生活。

洛杉磯KTLA5新聞網報導，我們看過會幫忙送餐的機器人，也見過能打掃家務的機器人，而現在，似乎連「代客遛狗」也難不倒它們了。

近日在美國舊金山街頭，有民眾目擊一隻機器狗正牽著一隻真狗在路上悠閒散步。

這段於11月8日上傳至社群媒體的影片顯示，在舊金山米慎灣社區的街道上，一隻體型嬌小的真狗正由它的「機器同伴」牽引著向前走。

拍下這段畫面的目擊者表示，對於眼前的景象，她感到「既驚訝，卻又不那麼意外」。

地方電視台KRON4主播史蒂芬妮（Stephanie Lin）對此評論道：「考量到這裡緊鄰矽谷，這很快就會成為見怪不怪的日常風景。」

目前尚不清楚這名高科技「遛狗員」究竟是某項全新商業服務的一環，抑或只是民眾在進行個人技術測試。另一名目擊者則指出，當時有一名疑似是飼主的男子正緊跟在機器狗後方。

這起事件再次凸顯機器人技術正日益普及，並逐步融入大眾的日常生活。

對洛杉磯地區的居民而言，在街頭穿梭送餐的輪型外送機器人早已司空見慣，甚至有不少人曾伸出援手，幫受困在人行道上的機器人脫困。

此外，新創公司Tau Robotics也已能將人形機器人部署至家庭或辦公室。這些機器人主要透過人類操作員進行即時遠端操控，能夠勝任吸塵、擦拭流理台與桌面、清潔馬桶以及倒垃圾等各類日常家務。

精華 FAQ

  • 影片顯示，一隻體型嬌小的真狗由機器狗牽著在路上散步，畫面相當罕見，也讓目擊者直呼驚訝。

  • 事件發生在美國舊金山米慎灣社區的街道上，相關影片是在11月8日上傳至社群媒體，隨後引起關注。

  • 報導認為這再次顯示機器人技術正加速融入生活，目前仍不清楚是商業服務還是測試，但未來或許會更常見。

舊金山 矽谷 洛杉磯

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以「狗」遛狗 驚訝卻又不那麼意外

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