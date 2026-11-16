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加州逾半青少年感孤獨 九成重視與朋友見面

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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兒童倡議組織「The Children's Partnership」主席Mayr...
兒童倡議組織「The Children's Partnership」主席Mayra Alvarez指出，部分移民家庭因恐懼而減少前往公園、圖書館等公共場所，孩子也因此少了與同儕互動的機會。（ACOM提供）

AI摘要

文章摘要整理：

加州官方與民間專家指出，孤獨與社交孤立已成普遍問題，尤其影響青少年與移民家庭，州內並透過同儕支持與社區資源回應。

加州約每八名居民就有一人經常或總是感到孤獨，約三分之一覺得自己在居住的社區缺乏歸屬感。美國社群媒體（American Community Media，ACOM）10日舉行線上簡報會，介紹加州政府因應孤獨及社交孤立的措施。與會專家指出，當移民家庭因恐懼而減少使用圖書館、公園和診所，孩子也少了與同儕相處、向可信任的成人求助的機會。

加州公共衛生廳兒科醫師、舊金山加大副教授Sohil Sud引述「Social Connection in America」今年的調查指出，約四成加州成年受訪者表示，自己擁有的親密人際關係少於三段；約六成加州受訪者過去一年沒有參加社團、組織或社區團體。

Sud說，社交孤立是指人際往來或互動很少；孤獨則是個人感受到的疏離，即使身在人群中也可能發生。要減少社交孤立，須增加居民見面與參與活動的機會；要緩解孤獨，則須讓這些互動有機會發展成可以互相支持的關係。

兒童倡議組織「The Children's Partnership」主席Mayra Alvarez引述今年夏季公布的全州調查說，逾半數加州青少年受訪者在過去一個月感到孤獨，近九成重視與朋友見面。她說，對一些移民家庭而言，連帶孩子去公園、圖書館或診所都可能有所顧慮，有些家庭甚至對送孩子上學感到不安。她主張，社區應保留免費、安全的聚會空間，讓孩子有地方交朋友，也有地方找人談心。

該組織2024年發布的亞裔兒童健康報告顯示，約四分之一加州亞裔兒童生活在主要使用非英語的家庭。報告所列數據也顯示，加州華裔居民逾四成英語能力有限。報告指出，一些亞裔及太平洋島民家庭因難以取得翻譯資料或口譯服務，就醫時往往由孩子替父母或其他家人翻譯。

Alvarez也介紹由高中生提供同儕心理支持的試辦計畫。首年有936名學生獲得支持，另有140名學生接受培訓，擔任同儕輔導員。她說，有時對感到孤單的青少年而言，最有幫助的是聽到另一名青少年說：「我也有過這樣的感受。」

對洛杉磯華裔家庭而言，照顧長者也有中文資源可用。根據洛杉磯縣及211 LA資料，華埠服務中心（Chinatown Service Center）為符合資格的家庭照顧者提供免費個案管理，可用國語或粵語聯繫，電話為213-8081700。洛杉磯阿茲海默症協會（Alzheimer's Los Angeles）也設有國語失智症照顧者互助小組。

精華 FAQ

  • 加州約每8名居民就有1人經常或總是感到孤獨，約1/3的人認為自己在所居社區缺乏歸屬感，顯示社會連結不足已相當普遍。

  • 調查顯示，逾半數加州青少年在過去1個月感到孤獨，近9成重視與朋友見面，反映同儕互動對他們的心理支持非常重要。

  • 華埠服務中心提供免費個案管理，可用國語或粵語聯繫；洛杉磯阿茲海默症協會也設有國語失智症照顧者互助小組，方便家庭取得支持。

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