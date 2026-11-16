階進慈善基金會義診 看牙、驗光一次到位

階進慈善基金會項目經理Anson Cheung表示，基金會每季在社區舉辦義診，各項服務均免費。（記者朱敏梓／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 階進慈善基金會於羅斯密舉辦季度免費義診，整合牙科、眼科、中西醫與疫苗接種，吸引不少長者與社區居民前往。

階進慈善基金會（Wealth by Health Foundation）15日在羅斯密社區服務中心舉辦免費義診，提供牙科、眼科、中西醫診療及疫苗 接種服務，吸引許多民眾踴躍參與。

記者上午到場時，候診區已有不少長者等候。眼科區沿牆設置多組驗光設備，醫療人員在各檢查站為民眾檢查視力。牙科區內多民眾正在診療椅接受治療。會場另設血壓量測站，由工作人員協助民眾量血壓。

基金會項目經理Anson Cheung表示，基金會以羅斯密為據點，每季舉辦一次社區義診，各項服務均免費。牙科提供洗牙、補牙及拔牙，眼科則提供完整視力檢查，檢查後有配鏡需要的民眾，每年可免費獲得一副處方眼鏡。他說，牙科與眼科團隊已和基金會合作多年，也有中西醫醫師定期參與，這次共有三名中醫師到場服務。

參與義診的中醫師Amy Lee表示，她依民眾的情況提供針灸。有些人因身體不適前來，也有人單純想知道針灸是什麼感覺。遇到第一次體驗針灸的民眾，她會先說明施針時可能有的感受。她說，有些民眾做完後告訴她，針灸過程讓他們感到平靜。

談到長者平時除了散步還能做哪些運動，Lee說，要視個人身體狀況而定。以背部不適為例，她會先了解民眾的情況，再建議適合的背部運動。遇到容易緊張的民眾，她也會示範腹式呼吸，引導對方把注意力放在呼吸上，讓身體慢慢放鬆。

根據基金會安排，成人可免費接種流感疫苗，兒童接種項目包括流感疫苗及麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）等。

義診現場，眼科人員為民眾驗光。檢查後有配鏡需求者，每年可免費獲得一副處方眼鏡。（記者朱敏梓／攝影）

牙科團隊在柔斯密社區服務中心為民眾看診，現場提供洗牙、補牙及拔牙等服務。（記者朱敏梓／攝影）

階進慈善基金會15日在柔斯密舉辦免費義診，不少居民上午便到場候診，其中不乏長者。（記者朱敏梓／攝影）