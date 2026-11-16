影星盧燕迎百歲生日 分享甜蜜養生祕訣

華美銀行董事長兼行政總裁吳建民夫婦參與活動。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 華人影星盧燕在洛杉磯獲頒年度人物電影先鋒獎，分享將滿100歲仍保持活力的秘訣，包括持續工作、健康生活與愛吃巧克力。

亞裔 名人堂（Asian Hall of Fame）日前在洛杉磯加州 俱樂部舉辦年度人物頒獎典禮，即將在明年1月迎來百歲生日的華人影星盧燕，獲得年度人物電影先鋒獎。她一身中式紅衣盛裝出席，且獨家向本報分享她甜蜜的養生祕訣，其中之一是愛吃巧克力。

盧燕在女兒陪伴下盛裝出席頒獎典禮。她表示，看到現場的K-POP表演，感覺很激動，她很高興自己被列入年輕人的行列。雖然明年就要100歲，但她還想繼續演戲，雖然以她現在的年齡，好像只能扮演一名長者角色，就像她在電影《瘋狂亞洲富豪》中那樣，但她的心依然為演戲跳動。

她說，明年百歲生日對她來說，和50歲和60歲一樣，她很幸運一百歲還能健康的活著，能吃能睡能走，就是非常大的幸福。很多人好奇，究竟是什麼讓她一直保持年輕和活力。她的建議是持續工作，直到一百歲，並且持續讓自己周遭的世界變得更美好。她平日飲食清淡，不喝酒，每天工作，適當走路，尤其喜歡吃巧克力，甜甜的巧克力讓她心情愉悅，不要有什麼罪惡感，畢竟沒有什麼比快樂更讓人長壽的祕訣。她建議年輕人要注重健康，沒有健康的身體，就沒有機會去做想做的事情。

今年年度人物，華人女性表現尤為出色。MHG Hotel Group董事長羅麗惠今年不僅獲華冠獎，還獲得名人堂年度人物卓越獎。TAO的創始人Maggie Tseng以其在家裝設計的出色表現成為年度人物。

參與頒獎典禮的華人，還有新當選加州副州長的馬世雲和華美銀行董事長兼行政總裁吳建民夫婦等。馬世雲表示，希望持續確保來到加州、追尋「加州夢」的亞太裔社群，能夠擁有各種成功機會，讓他們感受到支持，也知道自己的權利。她也會繼續向社區提供各種資源，讓大家知道有哪些資源可以運用。

亞裔名人堂5日在加州俱樂部舉辦年度人物頒獎典禮，現場華人精英薈萃。（記者張宏／攝影）

剛當選為副州長的馬世雲一身紅衣和年度人物羅麗惠（左）合影。（記者張宏／攝影）

即將在明年1月迎來百歲生日的華人影星盧燕榮獲亞裔名人堂年度電影先鋒獎，她獨家向本報分享其甜蜜的養生祕訣。（記者張宏／攝影）

TAO的創始人Maggie Tseng（中）以其在家裝設計的出色表現成為年度人物，創辦VIZIO的王蔚（左）為其頒獎。（記者張宏／攝影）