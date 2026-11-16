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2年前被迫中斷 日男騎單車橫越美國終圓夢

記者張庭瑜／綜合報導
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阿蘇薩市66號公路100周年紀念標誌旁，停放著Ryo Murata橫越美國所使用...
阿蘇薩市66號公路100周年紀念標誌旁，停放著Ryo Murata橫越美國所使用的自行車及拖車。（取自Ryo Murata Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

日本青年Ryo Murata兩年前因簽證到期中斷橫越美國單車夢，兩年後重返美國沿66號公路完成挑戰，並在生日當天騎抵聖塔蒙尼卡碼頭。

據ABC7電視台報導，兩年前因簽證到期，被迫中斷橫越美國的單車夢；兩年後，26歲日本青年Ryo Murata重返美國，沿著歷史悠久的66號公路繼續挑戰。歷經風雨與高溫，他近日終於騎抵南加州阿蘇薩市，受到市府官員與居民熱情迎接，並於11日生日當天抵達聖塔蒙尼卡碼頭，完成當年未的夢想。

Murata的單車之旅在社群媒體引發關注，吸引數千名網友追蹤。9日抵達阿蘇薩市時，市府官員與社區居民特地為他舉辦歡迎活動，並提前慶祝生日。他表示，希望透過這趟旅程，將快樂傳遞給更多人。阿蘇薩市經理Sergio Gonzalez指出，Murata的故事之所以吸引這麼多人，在於其中展現的人性與堅持不懈的精神，許多人受到他不輕言放棄的態度鼓舞，因此持續關注他的旅程。

這趟旅程其實是Murata兩年前未完成夢想的延續。當時他從日本帶著心愛的自行車來到美國，計畫從紐約一路騎往洛杉磯，不料抵達芝加哥時，因簽證期限屆滿，不得不中途放棄。儘管首次挑戰未能成功，他始終沒有放下這個夢想。今年9月，Murata再次來到美國，騎上當年陪伴自己出發的同一輛自行車，重新踏上旅程。

長途騎行並不輕鬆，他沿途經歷大雨、酷熱，以及起伏不斷的山坡與谷地，但始終沒有放棄。他透過社群媒體記錄旅程，也分享一路上受到陌生人幫助的經歷。有人協助修理自行車，有人提供熱騰騰的餐點，甚至提供床位，讓他不必在帳篷裡過夜。他非常感謝美國人的善意，直呼「非常特別」。

Murata表示，這次決定再度挑戰，適逢66號公路迎來100周年，Murata此次選擇從芝加哥出發，沿著這條歷史公路一路向西，於11日抵達聖塔蒙尼卡碼頭，當天是該公路百年紀念日，為跨越兩次赴美挑戰的單車夢畫下句點。

日本青年Ryo Murata騎乘自行車沿66號公路橫越美國，抵達南加州阿蘇薩市，...
日本青年Ryo Murata騎乘自行車沿66號公路橫越美國，抵達南加州阿蘇薩市，並在當地壁畫前展示自行車與隨行裝備。（取自Ryo Murata Instagram）

日本青年Ryo Murata（左）與阿蘇薩市府工作人員比出勝利手勢。（取自Ryo...
日本青年Ryo Murata（左）與阿蘇薩市府工作人員比出勝利手勢。（取自Ryo Murata Instagram）

日本青年Ryo Murata（後排中間，穿螢光背心者）9日抵達阿蘇薩市，當地官員...
日本青年Ryo Murata（後排中間，穿螢光背心者）9日抵達阿蘇薩市，當地官員與居民聚集歡迎，並提前為他慶祝生日。（取自Ryo Murata Instagram）

精華 FAQ

  • 他重新從芝加哥出發，沿著66號公路一路向西騎行，最終抵達聖塔蒙尼卡碼頭，完成橫越美國的單車夢，也補上了兩年前因簽證中斷的旅程。

  • Murata當年從日本帶著自行車到美國，原計畫由紐約騎到洛杉磯，但抵達芝加哥時因簽證期限屆滿，只能中途放棄，讓整段旅程被迫暫停。

  • 因為他在風雨與高溫中仍堅持前進，又透過社群分享沿途故事，還獲得陌生人修車、送餐與提供住宿的幫助，展現堅持與人情溫暖。

簽證 加州 日本

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