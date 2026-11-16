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移民執法衝擊？洛縣6區域公園遊客大減 門票損失38萬

記者張庭瑜／綜合報導
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洛杉磯加大（UCLA）研究指出，人潮減少最明顯的是鮑爾溫公園市及阿蘇薩市附近的Santa Fe水壩休閒區，入園車輛減少約8500輛，降幅30%。（取自洛縣公園管理局官網）

AI摘要

文章摘要整理：

UCLA研究指出，洛縣6座區域公園在2025年移民執法升高後周末遊客明顯減少，雖2026年略回升但仍未恢復，並已造成約38萬元門票損失。

短短兩個夏天，洛杉磯縣公園少了約15萬周末遊客人次。洛杉磯加大（UCLA）研究指出，自2025年夏季聯邦移民執法行動增加以來，洛縣六座收費區域公園遊客明顯減少，2025年周末入園車輛較前一年下降17%，2026年雖略有回升，仍低於2024年水準。兩年減少的遊客，也讓洛縣損失約38萬元門票。

這份研究由UCLA西裔政策與政治研究所（LPPI）的G. Cristina Mora和Nicholas Vargas撰寫，本月發布。兩人向洛杉磯縣公園與休閒局取得車輛入園紀錄，比較2024年至2026年夏季周末的數據，涵蓋Santa Fe水壩休閒區、惠堤爾峽谷公園（Whittier Narrows）等六座區域公園。

2025年夏季開始，聯邦政府在洛縣擴大移民執法，蒙面執法人員在公共場所拘捕民眾。研究指出，這些行動可能讓部分居民擔心外出安全，連到公園休閒也受影響。

數據顯示，2025年夏季六座公園的周末入園車輛，較2024年同期減少約2萬1000輛，降幅17%。若以每輛車平均四人估算，相當於減少約8萬3000遊客人次，平均每個周末少約7000人次。

其中，人潮減少最明顯的是鮑爾溫公園市及阿蘇薩市附近的Santa Fe水壩休閒區，入園車輛減少約8500輛，降幅30%；位於南艾爾蒙地與畢柯立維拉（Pico Rivera）之間的惠堤爾峽谷公園，減少超過7000輛，降幅23%。

不過，並非所有公園的遊客都減少。位於羅蘭岡華人熟知的Peter F. Schabarum公園，以及鮑爾溫山（Baldwin Hills）的Kenneth Hahn公園，入園車輛反而有增加。羅蘭岡約61%居民是亞裔，鮑爾溫山則是傳統非裔社區。至於為何這兩座公園遊客增加，目前沒有明確答案，可能與周邊居民組成、公園設施，以及民眾對移民執法的擔憂程度不同有關。

到2026年夏季，公園人潮雖稍有回升，周末入園車輛比2025年增加約4%，但仍比2024年減少14%，相當於少了約1萬7000輛車、6萬8000遊客人次。遊客減少也影響公園收入。若以每輛車平均10元入園費計算，2025年洛縣少收約21萬元，2026年再少收約17萬元，兩年合計約38萬元。

公園遊客減少未必全是移民執法造成，其他可能原因包括2025年8月起每輛車入園費調漲約3元以及部分公園曾暫時關閉。此外，遊客人數是根據入園車輛推算，沒有計入步行或搭公車前往的民眾。報告指出，移民執法帶來的影響，可能不會隨執法行動減少而立即消失。即使公園人潮逐漸回升，部分居民仍可能擔心移民執法，而減少前往公園或參加其他戶外活動。

精華 FAQ

  • 研究比較2024至2026年夏季周末數據後發現，2025年6座收費區域公園的入園車輛較前一年少17%，相當於減少約2萬1,000輛車與8萬3,000人次。

  • Santa Fe水壩休閒區受衝擊最明顯，入園車輛減少約8,500輛、降幅30%；惠堤爾峽谷公園則減少逾7,000輛、降幅23%，顯示部分地區受影響特別強。

  • 若以每輛車平均10元入園費估算，2025年約少收21萬元，2026年再少17萬元，兩年合計約38萬元；研究也提醒，調漲票價與部分關閉可能同樣影響數據。

移民 洛縣 洛杉磯加大

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