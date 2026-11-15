能吃又會挖 華人庭院養「除草幫手」

沈女士飼養的蘇卡達陸龜在後院啃食青草，成為家中的「除草幫手」。（沈女士提供）

AI摘要 文章摘要整理： 沈女士接養蘇卡達陸龜後，讓牠在後院啃草、刨土成為「除草幫手」，但也面臨食量大、空間需求高、冬季保暖與防逃脫等飼養挑戰。

原本只是幫朋友照顧陸龜，養大後卻多了一個庭院「除草幫手」。洛杉磯華人 沈女士飼養的蘇卡達陸龜，白天在後院曬太陽、刨土，餓了便低頭啃草，體重從剛接養時約2公斤，增加至如今約19公斤，今年更陸續產下約60顆蛋，部分已孵出小龜。她說，養龜樂趣不少，但食量、空間與日常照護，都是不能忽略的功課。

沈女士約在2019年夏天接養這隻陸龜。當時朋友家的孩子已養了兩年，後來因照顧精力有限、後院空間也小，詢問她是否願意接手。她本來就喜歡龜，家中正好有塊空地，原想先幫忙養一陣，結果就此留下。

剛接來時，牠體重約2公斤出頭，背甲長約20公分，還能輕鬆抱起；如今已接近19公斤，背甲超過40公分。「抱是能抱，但得彎腰用腿發力，不然真閃腰。」她說。

隨著陸龜長大，庭院也得重新安排。沈女士為牠劃出活動區，設置龜屋、飲水盆與遮蔭處。牠每天在草地上邊走邊吃，停在一處啃一陣子，再移往下一個位置，成了家中的「除草幫手」。不過，牠不會把草坪吃得一樣高，有些角落仍需人工整理。

後院有草，也不能省去備糧。沈女士主要準備生菜、蒲公英與仙人掌等食物，龜糧給得不多，偶爾補充鈣粉，水果基本不當正餐。牠白天已在庭院啃草，傍晚回屋前仍會另外進食。

沈女士說，牠特別能吃，持續準備食物也是飼養難處之一。外出時，也得安排人餵食、換水。牠雖然安靜，不用每天牽出去遛，卻不是放在後院就能少照顧幾天。

洛杉磯日照充足，但也乾燥，水和遮蔭都得顧到。白天隔一陣子便出去查看，確認牠有沒有翻倒、是否卡在圍欄邊。

比起吃草，挖土的本領更讓她不敢輕忽。圍欄底部須往地下延伸一段，避免牠沿著邊界刨出通道。也要留意周邊縫隙，避免牠鑽入受困。

今年產卵前，母龜的動作尤其明顯。沈女士觀察，牠會走來走去，後腿不停在土裡試探，有時挖了又填、填了再挖，反覆尋找位置。「我就知道差不多了。」今年牠陸續產下約60顆蛋。

後來，部分龜蛋成功孵出小陸龜，但破殼不代表就能順利養活。沈女士說，幼龜比成龜更難照顧，存活的小龜，大多送給朋友飼養。

冬季則要留意夜間保暖。她讓陸龜回到有加熱設備的小屋，白天再視天氣安排戶外活動，並保留取暖、避熱與躲藏的位置，讓牠自行選擇。

沈女士說，從小龜養成19公斤的「除草幫手」，每天備糧、清理與查看，早已成為她生活的一部分。

陸龜長大後食量增加，除了自行吃草，沈女士每天仍須另外備糧，並留意牠的食慾與活動狀況。（沈女士提供）