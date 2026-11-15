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中文版經費運用調查 洛縣籲華人多參與

記者楊青/洛杉磯報導
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洛杉磯縣正就2027至2028財政年度社區發展與住房經費規劃徵集意見和建議，這項...
洛杉磯縣正就2027至2028財政年度社區發展與住房經費規劃徵集意見和建議，這項社區需求調查開放中文版本，請華人踴躍參加。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯縣2027至2028財政年度社區發展與住房經費進入規劃階段，縣府預計向聯邦政府爭取約2720萬元經費，涵蓋街道改善、遊民安置、房屋修繕、長者及兒童服務、社區塗鴉清除等項目，洛杉磯縣發展局（LACDA）正在蒐集居民意見和建議，華人民眾不要缺席。

值得華人居民注意的是，這項社區需求調查開放中文版本，華人居民可透過網路填寫問卷，直接表達對居住環境及公共服務的需求。調查將持續至2027年1月31日。

洛杉磯縣發展局表示，洛縣計畫將向聯邦住房及城市發展部（HUD）申請約2720萬元聯邦社區發展與住房經費，經費主要分為三大類，其中社區發展整筆補助計畫（CDBG）約1840萬元、住房投資夥伴計畫（HOME）約710萬元、緊急解決方案補助計畫（ESG）約170萬元。

洛縣發展局鼓勵居民參與調查，填寫社區需求，表達意見和建議。問卷網站為yourvoicecounts.lacda.org，除英文外，另提供中文、西班牙文、韓文、越南文、俄文及亞美尼亞文等六種語言，方便不同族裔居民表達意見。

華人 洛縣 洛杉磯

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