羅省中華會館改選 朱栢田主打華埠夜市

羅省中華會館四首長即將改選，左起：楊家淦、梁國輝、朱栢田、蔡惠玲等四人組成競選團隊，分別角逐不同職務。（記者劉子為/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 羅省中華會館四首長改選，朱栢田團隊提出在華埠開辦夜市、強化治安與市政合作，並擴大節慶活動，盼帶動人潮與商機。

羅省中華會館四首長即將改選，由現任副主席朱栢田領軍的競選團隊14日舉行記者會，朱栢田參選主席，與副主席候選人蔡惠玲、監事長候選人梁國輝及副監事長候選人楊家淦，共同說明參選理念； 主要主張之一是︰在洛杉磯華埠 主街開辦夜市，讓遊客多來走走，也讓街坊餐館多些生意。

夜市構想由蔡惠玲提出。她表示，希望透過夜市吸引遊客，再藉推廣中華美食，讓人潮也能帶動當地餐館與商戶的生意。她也主張加強警民與市府合作，並促請市府為無家可歸者提供適當安置與支援，兼顧街道整潔及公共安全。

朱栢田則提出，若當選，將與洛杉磯市警察局（LAPD）協調加強華埠巡邏，並聯合市府與地方商會爭取經費，改善環境衛生、基礎設施及停車問題。他也希望擴大農曆新年大遊行、中秋慶典等活動，吸引南加各地民眾走進華埠。

朱栢田以「團結、求新、務實、共榮」為參選理念，主張與會館所屬27個傳統僑團負責人定期座談，讓各公所的意見有機會當面討論。考慮籌組青年志工團，鼓勵第二代、第三代華裔親自參與會館運作。

現任副監事長梁國輝表示，監事會須依章程辦事，自己在有工會的公司任職，對遵循章程與規則的重要性深有體會。他服務僑社15年，疫情期間與一群年輕人組成巡邏隊，擔任中華會館福僑會會長時，也辦過社區治安講座。希望有更多年輕人能繼續為會館服務。

楊家淦表示，羅省中華會館1889年成立，至今137年，一直為當地華人爭取權益。他期盼接棒者延續服務，提升華人在主流社會的形象。

現任主席聶澤英也到場致意。他表示，過去兩年與朱栢田搭檔，相信他有足夠經驗擔任主席。

主席候選人朱栢田以「團結、求新、務實、共榮」為參選理念，主張與會館所屬27個傳統僑團負責人定期座談。（記者劉子為/攝影）