善用刷卡優惠 她9年省下5萬旅費

美國一位全職媽媽9年下來，靠著開卡獎勵、點數和各種持卡優惠，估計已為全家省下5萬元旅費。（本報檔案照，迪士尼提供）

AI摘要 文章摘要整理： 肯塔基州媽媽Kelly Smotherman靠研究信用卡優惠、開卡獎勵與點數兌換，9年為一家四口省下約5萬元旅費，並以實例分享如何把住宿費轉成更多旅遊預算。

少了一份全職薪水，一家四口還能照常出遊嗎？肯塔基州 媽媽Kelly Smotherman辭職照顧孩子後，九年前第一次試著用信用卡優惠安排迪士尼 之旅，就抵掉了門票費。她向人物雜誌（People）表示，這幾年下來，靠著開卡獎勵、點數和各種持卡優惠，估計已為全家省下5萬元旅費。

現年46歲的Smotherman住在肯塔基州Lexington，兩個孩子分別為12歲和15歲。據人物雜誌報導，她小時候，父親經常出差，累積的點數足以帶全家去度假。輪到自己當媽媽，她也想知道，能不能用類似的辦法省旅費。她看影片、聽播客、讀文章，研究各家信用卡的優惠。頭一次派上用場，就是用新卡優惠抵掉迪士尼門票。她說，省下這筆大開銷，帶孩子和迪士尼角色吃頓飯時，就不必再為餐費傷腦筋。

Smotherman後來養成每年辦四張新卡的習慣，還特地做了一張試算表。哪張卡要繳年費、刷滿多少才能拿到開卡獎勵，她都逐一記下。平常買東西時，她可據此決定刷哪張卡最划算，也避免為了湊足門檻，反倒多買原本不需要的東西。

至於點數怎麼花，她在個人旅遊網站Budget Travel Mom寫到一家人到南加州安那罕遊玩的經驗。他們用點數換住橙縣凱悅酒店（Hyatt Regency Orange County），行程的重頭戲是去看洛杉磯天使隊打球。想感受迪士尼氣氛，一家人有天晚上就到不收入場費的迪士尼市中心特區（Downtown Disney）吃晚餐。

這樣玩一趟要花多少？她在網站上以一家四口住四晚試算，若付現金，光是飯店就要1000至1600元；若用點數換房，住宿另付的費用估計在100元以內。四人看兩場球的門票，她另外預留200至400元，餐飲則400至600元。這是她提供給讀者的預算範例，球票、吃飯仍照常付錢，省得最多的是住宿。

她在網站上也用佛州奧蘭多迪士尼世界附近的一家凱悅酒店做比較。她以每晚房價約400元試算，住三晚約需1200元，若按每晚1萬5000點的標準兌換，三晚共需4萬5000點。用點數抵掉住宿費，原本準備付房費的錢，就能留給一家人買樂園門票或在園內用餐。

Smotherman也在TikTok帳號@budgettravelmom分享這些經驗。她表示，這些年全家已四度遊迪士尼，也訂好了明年夏天的夏威夷行程。不過，她給初學者的建議倒是別急著挑戰夏威夷，先從一趟小旅行開始，弄清楚手上的點數能換什麼，再來規畫遠行。