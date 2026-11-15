周末出遊 體驗垂直升空太空梭

美國太空梭「奮進號」，以高達20層樓的垂直發射姿態展出，搭配兩枚固體火箭助推器及巨型外部燃料箱，完整重現太空梭準備升空的壯觀場景。（記者楊青╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯加州科學中心新開放航太展館，以20層樓高姿態展示奮進號太空梭，並結合助推器與燃料箱，成為獨特的航太體驗景點。

喜歡航空、太空探索及航天科技的民眾，周末又有新的好去處。位於洛杉磯 博覽公園（Exposition Park）的加州 科學中心（California Science Center），13日開放全新的Samuel Oschin Air and Space Center，最受矚目的展品是美國太空梭「奮進號」（Space Shuttle Endeavour），以高達20層樓的垂直發射姿態展出，搭配兩枚固體火箭助推器及巨型外部燃料箱，完整重現太空梭準備升空的壯觀場景。

這座耗資約4億5000萬元打造的新展館，占地約20萬平方呎，幾乎讓加州科學中心原有展覽空間增加一倍。館方表示，這是全球唯一能夠讓民眾近距離看到真正執行過太空任務的太空梭軌道飛行器，與兩枚固體火箭助推器及外部燃料箱完整組合展示的地方。

奮進號曾25次執行太空任務，在太空累計停留299天，繞行地球4671圈，飛行距離超過1億2280萬哩。1992年5月首次升空，曾執行哈伯太空望遠鏡首次維修任務，也參與國際太空站建設，為美國太空探索史留下重要紀錄。

南加州不少民眾對2012年9月奮進號運抵洛杉磯的盛況記憶猶新。奮進號2011年5月完成最後一次任務，以大型運輸方式穿越洛杉磯及英格伍德街道，成為南加州轟動一時的盛事。此後一直在加州科學中心展示，直到新展館完工，才完成如今的垂直發射姿態組裝。

這次展示的特殊之處，在於奮進號不再只是單獨陳列，而是與兩枚真正的固體火箭助推器，以及編號ET-94、目前僅存的具備飛行資格外部燃料箱組合，讓參觀者看到太空梭完整的發射系統。

新館不只有大型太空梭，還設有多層互動展區。民眾可以透過玻璃地板觀景平台，從不同角度觀察太空梭結構；也能參觀駕駛艙複製品，體驗太空梭降落模擬器，甚至透過約45呎高的滑梯，模擬太空船重返大氣層的過程。

新館另外規畫三大主要展覽區，包括奮進號所在的Samuel Oschin Shuttle Gallery、韓亞航空展廳（Korean Air Aviation Gallery），以及Kent Kresa太空展廳（Kent Kresa Space Gallery）。

航空展區展示包括波音747-400部分機身在內的航空文物；太空展區則收藏水星計畫、雙子星計畫等早期美國太空探索的重要太空船，例如Mercury-Redstone 2及Gemini 11太空艙。

整座新館共有超過100件航空太空歷史文物，以及100項動手操作的互動展覽，內容涵蓋飛行、火箭、太空探索、科學及工程技術，適合對航太有興趣的成人，也適合親子家庭帶孩子認識太空科技。

科學館航空太空中心目前免費入場，但建議提前預約入場時段，以避免因人潮限制相隅。預約及詳細資訊可查詢加州科學中心官方網站：https://californiasciencecenter.org/visit/get-reservations-tickets

開放的駕駛艙複製品提供民眾重返大氣層體驗。（記者楊青╱攝影）

全新Samuel Oschin Air and Space Cente本周末啓動，最受矚目是美國太空梭「奮進號」以高達20層樓的垂直發射姿態展出，完整重現太空梭準備升空的壯觀場景。（記者楊青╱攝影）

全新Samuel Oschin Air and Space Cente本周末啓動，吸引大批航天愛好者先睹爲快。（記者楊青╱攝影）

美國太空梭「奮進號」，以高達20層樓的垂直發射姿態展出，搭配兩枚固體火箭助推器及巨型外部燃料箱，完整重現太空梭準備升空的壯觀場景。（記者楊青╱攝影）

開放的駕駛艙複製品提供民眾重返大氣層體驗。（記者楊青╱攝影）

全新Samuel Oschin Air and Space Cente本周末啓用，吸引大批航天愛好者先睹爲快。（記者楊青╱攝影）

全新Samuel Oschin Air and Space Cente本周末啓動，吸引大批航天愛好者先睹爲快。（記者楊青╱攝影）