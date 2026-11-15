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聰明選醫保 專家解析紅藍卡、白卡差異

記者張庭瑜／哈岡報導
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駿熹醫療保險服務公司全國銷售經理岑穎琦，在講座中介紹聯邦醫療保險（Medicar...
駿熹醫療保險服務公司全國銷售經理岑穎琦，在講座中介紹聯邦醫療保險（Medicare）制度及申請注意事項。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

專家在講座中解析紅藍卡與白卡差異，提醒65歲長者留意A、B部分保費規定、投保期限與收入加費，也說明白卡資產限制及未來調整。

年滿65歲就能免費享有聯邦醫療保險嗎？低收入長者又有哪些醫療補助可以申請？駿熹醫療保險服務公司（Jar Insurance）全國銷售經理岑穎琦（Judy Cen）14日在「2026銀髮樂齡生活展」講座中，解析紅藍卡白卡的差異，以及工作點數、保費、收入與資產限制等規定。

講座以「聯邦醫療保險入門指南」（Medicare 101）為題，介紹聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）及加州醫療補助（Medi-Cal，俗稱白卡）。年滿65歲是申請聯邦醫療保險的重要條件，但不代表所有保障都免費。其中，A部分主要提供住院保障，通常累積40個工作點數，約相當於十年工作紀錄，即可免繳保費；點數不足者則可能需要付費。

民眾在世界日報「2026銀髮樂齡生活展」現場觀看醫療保險相關資訊展板，了解紅藍卡...
民眾在世界日報「2026銀髮樂齡生活展」現場觀看醫療保險相關資訊展板，了解紅藍卡申請規定。（記者張庭瑜／攝影）

至於涵蓋門診及醫師服務的B部分，年滿65歲前後共有七個月初次投保期。岑穎琦提醒，若錯過期限且不符合特殊投保資格，每延遲完整12個月，保費通常增加10%，並可能持續適用；2026年B部分標準保費為每月202.90元。此外，收入超過一定門檻者須支付額外保費，通常依兩年前的報稅收入計算。若退休後收入減少，符合條件者可申請重新評估。

民眾參加醫療保險講座，了解退休後的醫療保障選擇。（記者張庭瑜／攝影）
民眾參加醫療保險講座，了解退休後的醫療保障選擇。（記者張庭瑜／攝影）

針對低收入長者，加州醫療補助也是重要保障。岑穎琦指出，65歲以上民眾申請部分白卡計畫時，除收入外，資產也列入審查。2026年個人可計算資產上限為13萬元，兩人家庭為19萬5000元；2027年7月1日起，將分別大幅降至2萬1000元及3萬1000元。

目前正值聯邦醫療保險年度開放投保期，10月15日至12月7日期間，民眾可調整2027年保險計畫；已加入聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）者，明年1月1日至3月31日另有轉換機會，但須符合相關規定。

精華 FAQ

  • 不代表。A部分若有約40個工作點數通常可免保費，但點數不足可能要付費；B部分則有標準保費，且高收入者還可能被加收額外保費。

  • B部分在年滿65歲前後有7個月初次投保期；若錯過且不符特殊資格，每延遲完整12個月，保費通常加10%，並可能長期適用。

  • 部分白卡計畫會同時審查收入與資產，2026年個人資產上限為13萬元、2人為19萬5000元；2027年7月1日起將分別降至2萬1000元與3萬1000元。

紅藍卡 白卡 聯邦醫療保險

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