羅美英、Elise Zhao 分享健保福利特點

安聯健保（Alignment Health Plan）地區經理Elise Zhao（右）與佳信健保（Anneta Insurance Solutions）代理人羅美英（左）在世界日報舉辦活動現場介紹2027年健保計畫的福利特色。（資料圖）

AI摘要 文章摘要整理： 安聯健保與代理人說明2027年健保計畫福利，強調住院、急診、海外緊急醫療多有低自付或0元，並提供較少見的居家照護服務。

安聯健保 （Alignment Health Plan）地區經理Elise Zhao與佳信健保（Anneta Insurance Solutions）代理人羅美英（Jacklyn Chao）14日在「2026銀髮樂齡生活展」介紹2027年健保計畫的福利特色，從住院、急診、海外緊急醫療，到居家照護服務，說明長者如何運用保險 福利，減少醫療支出並提升生活保障。

根據2027Alignment Health Plan福利資料，以及Elise Zhao介紹，該公司所提供的健保計畫非常貼心地適合長者群體，只要是涉及住院、留院觀察、急症門診或出國緊急就醫，幾乎不需額外掏腰包；只有在叫救護車、去急診但未住院，或是使用醫院門診服務時，才需要負擔50至100元不等的定額費用。

例如，前往一般Urgent Care就診，部分負擔為0元。此外，保險也涵蓋「全球緊急醫療與急症治療」，同樣享有0元部分負擔的優惠，每年最高承保限額高達10萬元。

急診室與救護車方面：呼叫地面或空中救護車的部分負擔為100元，前往醫院急診室則為90元。不過，這兩項費用都有「住院豁免」條款，只要患者在就診後24小時內辦理住院，這筆救護車或急診費用就會全額免除。

羅美英介紹安聯健保提供的居家照顧計畫（In-Home Supportive Services）。（記者啟鉻／攝影）

羅美英談及安聯健保提供的居家照顧計畫（In-Home Supportive Services），雖然加州政府針對低收入且有白卡（Medi-Cal）的長者或身障人士提供的免費居家照護補助。但安聯提供的這項居家照顧服務，是不僅限於持白卡者，紅藍卡者也可以享有。她還指出，很少有其它健保公司提供這項服務。