長康健保攜手好市多 醫保、購物福利雙享

長康健保（SCAN Health Plan）華語服務代表伍可欣（Michelle Ng）介紹多項長者醫療保險福利，以及長康健保與好市多的合作計畫。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 長康健保在銀髮展介紹與好市多合作的新計畫，結合醫療保險與購物福利，並提供保費回饋、OTC補助、針灸及牙科等多項長者優惠。

長康健保 （SCAN Health Plan）華語服務代表伍可欣（Michelle Ng）14日在「2026銀髮樂齡生活展」介紹多項長者醫療保險福利，包括每月B部分保費回饋、非處方藥品補助、牙科及針灸服務，以及即將於2027年元旦推出的長康健保與好市多 （Costco ）合作的全新醫療保險計畫，吸引不少長者關注。

這項計畫的一大特色，是結合醫療保健服務與好市多的購物福利。符合資格的會員可在好市多購買藥品、保健品及日常用品。此外，會員也可享有好市多提供的免費聽力及眼科檢查，並可購買眼鏡鏡框及眼鏡等產品。

至於沒有好市多會員卡者，長康健保將提供一張初始餘額為零的「信用卡」。會員若在一年內完成指定的醫療保健服務，例如接受健康檢查、參加機構舉辦的健康說明會等活動，最多可累積130元的獎勵金，可用於支付好市多會員資格相關費用，讓會員進一步享有購物福利。

伍可欣介紹的另一項計畫是加聯（Allied）的B部分保費回饋，符合資格的紅藍卡（Medicare）持有人，每月可獲125美元的B部分保費回饋。

此外，會員每月可獲得65元的非處方藥品（OTC）補助，可在指定零售商購買食品、日用品及草本營養補充品等。每年另有1500元的常規針灸服務補助。

在處方藥方面，計畫涵蓋D部分藥物保障。購買第3、4、5級品牌處方藥時，除自付額外，首次購買品牌藥的自付金額為75元。至於胰島素及大多數納入Medicare D部分保障的成人疫苗，會員無須支付定額自付額。牙科方面，會員每年另可獲得1000元的牙科保健補助。