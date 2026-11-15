世報銀髮樂齡展第2場 醫保諮詢最夯

銀髮樂齡生活展吸引大批民眾參與，會場熱鬧滾滾。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 世界日報「2026銀髮樂齡生活展」第2場在哈仙達岡舉行，現場以聯邦醫療保險諮詢最受歡迎，並結合健康、退休與休閒講座吸引長者與家屬參與。

延續10月首場活動的熱烈反應，世界日報 「2026銀髮樂齡生活展」14日移師哈仙達岡社區中心舉行第二場。上午10時開場前，現場已出現排隊人潮，不少民眾提前抵達等候入場。展覽聚焦聯邦醫療保險 、健康照護及退休生活等議題，除提供保險福利與醫療網絡諮詢，也安排心血管保健、園藝、旅遊講座及相聲表演，吸引長者與家屬參與。

世界日報「2026銀髮樂齡生活展」14日在哈仙達岡社區中心舉行，開場前會場外已出現排隊人潮。（記者張庭瑜／攝影）

民眾入場時領取伴手禮。（記者張庭瑜／攝影）

開放入場後，排隊民眾魚貫進入會場。（記者張庭瑜／攝影）

民眾在服務台前排隊，工作人員協助處理。（記者張庭瑜／攝影）

活動開始後，民眾陸續進入會場，各服務攤位前都擠滿人潮，詢問醫療保險福利、健康照護及退休生活相關服務。現場除銀髮族外，也有關心長輩健康與生活需求的家屬到場，希望透過面對面諮詢，進一步了解各項服務內容。主辦單位另準備伴手禮及多項抽獎獎品，增添活動氣氛。

講座區湧入大批民眾，座位幾乎全部坐滿。（記者張庭瑜／攝影）

會場內人潮不斷，民眾穿梭於各服務攤位之間。（記者張庭瑜／攝影）

開場後各攤位前擠滿民眾，詢問醫療保險相關資訊。（記者張庭瑜／攝影）

醫療保險是此次展覽備受關注的主題之一。聯邦醫療保險 涉及不同計畫、福利及醫療網絡，如何選擇符合自身需求的保障，是許多長者及家屬關心的問題。活動邀請長康保險、Jar Insurance及佳信保險等單位參與，介紹聯邦醫療保險入門知識、長康保險福利重點，以及安聯健保計畫與加聯太平醫療網的相關服務。民眾透過現場諮詢與專題說明，了解不同醫療保障內容，作為日後選擇保險計畫的參考。

民眾在攤位前翻閱資料，向工作人員詢問細節。（記者張庭瑜／攝影）

民眾圍在攤位前排隊諮詢。（記者張庭瑜／攝影）

除了醫療資訊，展覽也關注銀髮族的日常生活。退休後生活步調改變，如何維持健康、培養興趣及保持社交互動，是不少長者關心的課題。下午的講座中，園藝達人許希聖分享園藝樂趣，介紹如何透過栽種植物豐富退休生活；加州註冊針灸師、中醫師張國棟則以心血管健康為主題，分享日常保健觀念。

現場另有旅遊資訊分享及「快樂姐妹」相聲演出，兼顧健康知識與休閒娛樂。講座現場座無虛席，民眾反應熱烈，不時報以掌聲，並踴躍提問。