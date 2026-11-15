世報銀髮樂齡展第2場 醫保諮詢最夯
世界日報「2026銀髮樂齡生活展」第2場在哈仙達岡舉行，現場以聯邦醫療保險諮詢最受歡迎，並結合健康、退休與休閒講座吸引長者與家屬參與。
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世界日報「2026銀髮樂齡生活展」第2場在哈仙達岡舉行，現場以聯邦醫療保險諮詢最受歡迎，並結合健康、退休與休閒講座吸引長者與家屬參與。
延續10月首場活動的熱烈反應，世界日報「2026銀髮樂齡生活展」14日移師哈仙達岡社區中心舉行第二場。上午10時開場前，現場已出現排隊人潮，不少民眾提前抵達等候入場。展覽聚焦聯邦醫療保險、健康照護及退休生活等議題，除提供保險福利與醫療網絡諮詢，也安排心血管保健、園藝、旅遊講座及相聲表演，吸引長者與家屬參與。
活動開始後，民眾陸續進入會場，各服務攤位前都擠滿人潮，詢問醫療保險福利、健康照護及退休生活相關服務。現場除銀髮族外，也有關心長輩健康與生活需求的家屬到場，希望透過面對面諮詢，進一步了解各項服務內容。主辦單位另準備伴手禮及多項抽獎獎品，增添活動氣氛。
醫療保險是此次展覽備受關注的主題之一。聯邦醫療保險涉及不同計畫、福利及醫療網絡，如何選擇符合自身需求的保障，是許多長者及家屬關心的問題。活動邀請長康保險、Jar Insurance及佳信保險等單位參與，介紹聯邦醫療保險入門知識、長康保險福利重點，以及安聯健保計畫與加聯太平醫療網的相關服務。民眾透過現場諮詢與專題說明，了解不同醫療保障內容，作為日後選擇保險計畫的參考。
除了醫療資訊，展覽也關注銀髮族的日常生活。退休後生活步調改變，如何維持健康、培養興趣及保持社交互動，是不少長者關心的課題。下午的講座中，園藝達人許希聖分享園藝樂趣，介紹如何透過栽種植物豐富退休生活；加州註冊針灸師、中醫師張國棟則以心血管健康為主題，分享日常保健觀念。
現場另有旅遊資訊分享及「快樂姐妹」相聲演出，兼顧健康知識與休閒娛樂。講座現場座無虛席，民眾反應熱烈，不時報以掌聲，並踴躍提問。
活動移師哈仙達岡社區中心舉行，上午開場前就有民眾排隊等候，入場後各攤位前也迅速擠滿人潮，顯示長者與家屬對銀髮服務需求相當強烈。 最受關注的是聯邦醫療保險，現場邀請多家保險與醫療相關單位，說明入門知識、福利重點、醫療網絡與健保計畫，協助民眾比較適合自己的保障。 展覽也安排園藝分享、心血管保健講座、旅遊資訊及相聲演出，讓長者在了解健康與退休生活資訊之餘，也能透過休閒與表演活動增加互動與樂趣。
精華 FAQ
活動移師哈仙達岡社區中心舉行，上午開場前就有民眾排隊等候，入場後各攤位前也迅速擠滿人潮，顯示長者與家屬對銀髮服務需求相當強烈。
最受關注的是聯邦醫療保險，現場邀請多家保險與醫療相關單位，說明入門知識、福利重點、醫療網絡與健保計畫，協助民眾比較適合自己的保障。
展覽也安排園藝分享、心血管保健講座、旅遊資訊及相聲演出，讓長者在了解健康與退休生活資訊之餘，也能透過休閒與表演活動增加互動與樂趣。
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