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南加未來一周恐4、5天降雨 部分道路可能積水

記者楊青／綜合報導
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南加13日起迎來入秋以來較明顯的數波降雨。國家氣象局預報，未來一周内可能有四至五...
南加13日起迎來入秋以來較明顯的數波降雨。國家氣象局預報，未來一周内可能有四至五天的間斷性降雨。（記者楊青╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州本周起將接連遭多波風暴影響，未來數日反覆降雨、氣溫轉涼，部分道路恐積水，沿海也須留意高浪與離岸流。

加州迎來入秋以來較明顯的幾波降雨。國家氣象局預報，13日晚至14日是第一波較明顯降雨時段，短暫放晴後，16日還有另一波雨勢，18日至19日也可能再度降雨。降雨期間，沿海地區可能出現大浪，高山地區則可能出現零星降雪，民眾外出、通勤及周末活動可提前做好準備。

KTLA電視台報導，氣象專家指出，這次天氣變化與太平洋上空活躍的風暴系統有關。原本持續影響南加州的離岸暖熱氣流逐漸減弱，北太平洋一系列風暴開始向南移動，為加州帶來較多水氣。氣象預報形容，這波天氣將是接連而來的「風暴列車」（Storm Train），未來幾周仍可能有不同系統陸續影響加州。

降雨量方面，第一波系統預計至14日，南加州部分地區累積雨量約1/4至1吋，局部雷雨區可能更高。氣象預報提醒，雖然整體雨勢不一定猛烈，但局部較強降雨仍可能造成道路積水，駕駛人應留意路面濕滑及能見度下降。

除了降雨，海岸地區也將受到較大浪潮影響。國家氣象局已對洛縣部分海岸發布高浪警報，預計持續至17日下午。海邊可能出現較強海浪及離岸流，前往海灘的民眾應特別小心，避免在沒有救生員值勤的區域下水。

同期南加氣溫也將明顯下降。洛杉磯市及聖蓋博谷14、15日白天高溫約在華氏70度上下，16日起部分地區可能降至60多度，夜間則會更加涼冷。

精華 FAQ

  • 國家氣象局指出，第一波較明顯降雨在13日晚至14日，之後短暫放晴，16日還有一波，18日至19日也可能再次降雨，整體可能持續4到5天。

  • 氣象專家表示，主因是太平洋上空活躍的風暴系統。原本影響南加州的離岸暖熱氣流減弱後，北太平洋多個風暴南移，帶來較多水氣，形成接連來襲的風暴列車。

  • 雖然雨勢不一定都很強，但局部較大雨勢仍可能造成道路積水、路面濕滑與能見度下降；海岸地區則有高浪與離岸流風險，前往海灘應避開沒有救生員的區域。

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