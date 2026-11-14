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加州沿岸海平面已高出1至1.5呎 感恩節將迎大潮恐淹水

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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加州水資源局氣候學家Michael Anderson指出，加州沿岸海平面較平常高...
加州水資源局氣候學家Michael Anderson指出，加州沿岸海平面較平常高出約1至1.5呎，感恩節前後的大潮恐加劇沿海淹水。（Acom提供）

AI摘要

文章摘要整理：

加州受強聖嬰影響，沿岸海平面升高且感恩節將逢大潮，州府已提前部署防洪與警戒措施，提醒民眾注意淹水、風暴與土石流風險。

聖嬰現象（El Niño）持續增強，加州沿岸海平面已比平常高約1至1.5呎，感恩節前後又將迎來大潮，低窪沿海地區淹水風險升高。州府已在各地預置沙包等防洪物資，並密切監測野火燒過的地區，防範強降雨引發土石流。

美國社群媒體（ACoM）12日攜手州府防災計畫Ready California舉行線上簡報會。國家海洋暨大氣管理局（NOAA）同日預估，極強聖嬰延續至明年1至3月的機率超過79%。

加州水資源局氣候學家Michael Anderson指出，赤道太平洋海溫升高會改變冬季高空噴射氣流路徑，氣流南移幅度將影響各地降雨。他以1992年為例，當時南加州雨量高於平均，北加州仍偏乾。即使整個雨季偏乾，過往幾次聖嬰年也至少有一個月雨量明顯高於平均。風暴強度、持續時間及間隔長短，都會影響河川水位。

Anderson說，10月滿月前後的漲潮，已造成部分沿海地區淹水。海平面偏高若再遇上風暴帶來的大浪，淹水可能加劇。加州海岸委員會列出的全州大潮日期為11月24日至26日、12月23日至25日及明年1月21日至22日。

加州州長緊急服務辦公室首席副主任Brian Ferguson說，州府比照颶風登陸前的方式提前備戰。州長紐森9月21日宣布全州進入緊急狀態，以加快採購與物資調度。州府也成立專案小組，因應1號公路可能遭遇的風暴損害。

加州水資源局副局長Laura Hollender表示，地方機關可就近取用州府預置的沙包及防水塑膠布。水資源局在中央谷地負責巡檢及維護約1600哩的堤防、溢流堰等設施，今年也安排25場防洪訓練，目標是再培訓1000名地方第一線應變人員。

Ferguson呼籲居民先登記所在地的免費緊急警報，與家人商定撤離及停電應變計畫。民眾可到Ready California查詢警報登記方式，加州衛生與公共服務署也提供繁體及簡體中文防災資料。

精華 FAQ

  • 因聖嬰持續增強，沿岸海平面已比平常高出1至1.5呎，若再遇上大潮或風暴帶來的大浪，低窪地區與沿海道路就更容易出現淹水情況。

  • 州府已預置沙包、防水塑膠布等防洪物資，並比照颶風登陸前模式提前備戰，同時密切監測野火燒過地區，以防強降雨引發土石流。

  • 民眾應先登記所在地免費緊急警報，與家人商定撤離及停電應變計畫，也可到Ready California查詢相關資訊，並利用提供的中文防災資料。

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