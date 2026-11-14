我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

少年兒童藝術節 30%義賣所得捐慈善

記者楊青／鑽石吧報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖瑪利諾高中12年級Jasmine張（左）的《分裂的藝術》以美國政治做為創作主題...
聖瑪利諾高中12年級Jasmine張（左）的《分裂的藝術》以美國政治做為創作主題，以650元成爲本屆藝術節慈善拍賣最高價作品，由鑽石吧市議員周柏華（右）競標收藏。（家長提供）

AI摘要

文章摘要整理：

《Art Can Share Love 2026》少年兒童慈善藝術節在鑽石吧登場，展出150件作品並舉辦義賣、音樂與投票活動，30%所得捐助美國心臟協會。

核桃市Hello Art World、CM Cubed（立方藝術學院）主辦的《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》日前在鑽石吧中心登場，南加各地華裔學生藝術與音樂大聚會，來自南加各地100多名華裔學生的藝術作品現場展覽並義賣。當天藝術品與商品銷售的30%捐給美國心臟協會（American Heart Association）。

本届藝術節主持人、核桃高中12年級的Elissa何（左）和厄普蘭高中10年級的F...
本届藝術節主持人、核桃高中12年級的Elissa何（左）和厄普蘭高中10年級的Freya林（右）是從小學習美術一路成長的好朋友。她們中間展示的Freya林的立體裝置作品《時光片刻》（家長提供）

《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》展出南加各地...
《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》展出南加各地兒童和青少年創作的150多幅作品。（記者楊青／攝影）

《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》展出南加各地...
《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》展出南加各地兒童和青少年創作的150多幅作品。（記者楊青／攝影）

畫作展覽、現場音樂表演、精彩作品義賣和美食品嘗等等，讓當天三個小時的活動活力四射，來自各地的學生和他們的家長以及各界代表歡聚一堂。

《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》展出南加各地...
《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》展出南加各地兒童和青少年創作的150多幅作品。（記者楊青／攝影）

《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》8日在鑽石吧...
《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》8日在鑽石吧中心盛大登場，會場全部由學生和家長義工們共同操辦。（記者楊青／攝影）

2026少年兒童慈善藝術節的學生義工和部分嘉賓。（家長提供）
2026少年兒童慈善藝術節的學生義工和部分嘉賓。（家長提供）

Hello Art World創辦人陳偉梅介紹，少年兒童慈善藝術今年進入第四年，規模年勝一年。今年展出的150件作品全部出自5至18歲兒童和青少年之手，他們大多數居住在鑽石吧和核桃市，也有的學生來自聖瑪利諾和橙縣城市。孩子們的作品比往年無論是內容、創意以及藝術表現手法都更加多樣化，尤其是混合媒材與3D作品增多。今年的展覽會還第一次新增了現場投票，由來賓對不同年齡組作品推出最愛作品，22件題材各異的作品現場拍賣。

《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》展出南加各地...
《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》展出南加各地兒童和青少年創作的150多幅作品。（記者楊青／攝影）

超過60位學生義工參加了藝術節的籌備、組織和現場運作，為活動順利舉辦付出很多努力...
超過60位學生義工參加了藝術節的籌備、組織和現場運作，為活動順利舉辦付出很多努力。（主辦單位提供）

本次藝術戰主題『Art and Hearts』（藝術和愛心），作品包括素描、水彩、水粉、版畫、壓克力、色粉筆、油畫棒等不同風格，很多作品相當具有生活氣息。Hello Art共同創辦人林悅熙認為，藝術啟蒙教育實際上就是人文教育，啟發孩子藝術興趣和審美理解，開啟孩子散發性思維，最後通過繪畫技巧表達內心審美。

精華 FAQ

  • 活動由核桃市Hello Art World與CM Cubed（立方藝術學院）共同主辦，聚集南加各地華裔學生參與展演，並以藝術義賣方式結合公益捐助。

  • 今年共有150件5至18歲孩子創作的作品，內容更多元，尤其混合媒材與3D作品增加，現場還新增投票、22件作品拍賣，以及音樂表演與美食品嘗。

  • 當天藝術品與商品銷售的30%捐給美國心臟協會，活動主題為「Art and Hearts」，希望透過藝術創作與展售，把兒童作品轉化為公益力量。

南加 鑽石吧 核桃

上一則

加州社區學院教授網上授課 年入80萬

下一則

加州沿岸海平面已高出1至1.5呎 感恩節將迎大潮恐淹水

延伸閱讀

IN YOU基金會主辦慈善藝術展 畫作義賣、教育就業論壇登場

IN YOU基金會主辦慈善藝術展 畫作義賣、教育就業論壇登場
奈良美智的大眼睛女孩 為何讓億萬富豪與Z世代同時發瘋？

奈良美智的大眼睛女孩 為何讓億萬富豪與Z世代同時發瘋？
世界藝術中心「願景共享」展 長島開幕

世界藝術中心「願景共享」展 長島開幕
施卿柔書法「上善若水」 捐費城自由圖書館

施卿柔書法「上善若水」 捐費城自由圖書館
關注亞裔藝術 神保諾蘭出任紐約惠特尼博物館策展人

關注亞裔藝術 神保諾蘭出任紐約惠特尼博物館策展人

周英華珍藏11名畫將售 有沃荷、巴斯奇亞、凱斯哈林作品

周英華珍藏11名畫將售 有沃荷、巴斯奇亞、凱斯哈林作品

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

2026-11-09 15:35
全美移民事務所負責人一凡表示，主動選擇離境的華人並不多。（圖／受訪者提供）

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

2026-11-12 22:22
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

2026-11-08 01:20
Nvidia創始人黃仁勳承認對妻子不忠，公司股票大跌。（路透）

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

2026-11-12 01:20

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11