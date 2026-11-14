少年兒童藝術節 30%義賣所得捐慈善

聖瑪利諾高中12年級Jasmine張（左）的《分裂的藝術》以美國政治做為創作主題，以650元成爲本屆藝術節慈善拍賣最高價作品，由鑽石吧市議員周柏華（右）競標收藏。（家長提供）

AI摘要 文章摘要整理： 《Art Can Share Love 2026》少年兒童慈善藝術節在鑽石吧登場，展出150件作品並舉辦義賣、音樂與投票活動，30%所得捐助美國心臟協會。

由核桃 市Hello Art World、CM Cubed（立方藝術學院）主辦的《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》日前在鑽石吧 中心登場，南加 各地華裔學生藝術與音樂大聚會，來自南加各地100多名華裔學生的藝術作品現場展覽並義賣。當天藝術品與商品銷售的30%捐給美國心臟協會（American Heart Association）。

本届藝術節主持人、核桃高中12年級的Elissa何（左）和厄普蘭高中10年級的Freya林（右）是從小學習美術一路成長的好朋友。她們中間展示的Freya林的立體裝置作品《時光片刻》（家長提供）

《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》展出南加各地兒童和青少年創作的150多幅作品。（記者楊青／攝影）

《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》展出南加各地兒童和青少年創作的150多幅作品。（記者楊青／攝影）

畫作展覽、現場音樂表演、精彩作品義賣和美食品嘗等等，讓當天三個小時的活動活力四射，來自各地的學生和他們的家長以及各界代表歡聚一堂。

《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》展出南加各地兒童和青少年創作的150多幅作品。（記者楊青／攝影）

《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》8日在鑽石吧中心盛大登場，會場全部由學生和家長義工們共同操辦。（記者楊青／攝影）

2026少年兒童慈善藝術節的學生義工和部分嘉賓。（家長提供）

Hello Art World創辦人陳偉梅介紹，少年兒童慈善藝術今年進入第四年，規模年勝一年。今年展出的150件作品全部出自5至18歲兒童和青少年之手，他們大多數居住在鑽石吧和核桃市，也有的學生來自聖瑪利諾和橙縣城市。孩子們的作品比往年無論是內容、創意以及藝術表現手法都更加多樣化，尤其是混合媒材與3D作品增多。今年的展覽會還第一次新增了現場投票，由來賓對不同年齡組作品推出最愛作品，22件題材各異的作品現場拍賣。

《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》展出南加各地兒童和青少年創作的150多幅作品。（記者楊青／攝影）

超過60位學生義工參加了藝術節的籌備、組織和現場運作，為活動順利舉辦付出很多努力。（主辦單位提供）

本次藝術戰主題『Art and Hearts』（藝術和愛心），作品包括素描、水彩、水粉、版畫、壓克力、色粉筆、油畫棒等不同風格，很多作品相當具有生活氣息。Hello Art共同創辦人林悅熙認為，藝術啟蒙教育實際上就是人文教育，啟發孩子藝術興趣和審美理解，開啟孩子散發性思維，最後通過繪畫技巧表達內心審美。