少年兒童藝術節 30%義賣所得捐慈善
《Art Can Share Love 2026》少年兒童慈善藝術節在鑽石吧登場，展出150件作品並舉辦義賣、音樂與投票活動，30%所得捐助美國心臟協會。
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《Art Can Share Love 2026》少年兒童慈善藝術節在鑽石吧登場，展出150件作品並舉辦義賣、音樂與投票活動，30%所得捐助美國心臟協會。
由核桃市Hello Art World、CM Cubed（立方藝術學院）主辦的《Art Can Share Love 2026少年兒童慈善藝術節》日前在鑽石吧中心登場，南加各地華裔學生藝術與音樂大聚會，來自南加各地100多名華裔學生的藝術作品現場展覽並義賣。當天藝術品與商品銷售的30%捐給美國心臟協會（American Heart Association）。
畫作展覽、現場音樂表演、精彩作品義賣和美食品嘗等等，讓當天三個小時的活動活力四射，來自各地的學生和他們的家長以及各界代表歡聚一堂。
Hello Art World創辦人陳偉梅介紹，少年兒童慈善藝術今年進入第四年，規模年勝一年。今年展出的150件作品全部出自5至18歲兒童和青少年之手，他們大多數居住在鑽石吧和核桃市，也有的學生來自聖瑪利諾和橙縣城市。孩子們的作品比往年無論是內容、創意以及藝術表現手法都更加多樣化，尤其是混合媒材與3D作品增多。今年的展覽會還第一次新增了現場投票，由來賓對不同年齡組作品推出最愛作品，22件題材各異的作品現場拍賣。
本次藝術戰主題『Art and Hearts』（藝術和愛心），作品包括素描、水彩、水粉、版畫、壓克力、色粉筆、油畫棒等不同風格，很多作品相當具有生活氣息。Hello Art共同創辦人林悅熙認為，藝術啟蒙教育實際上就是人文教育，啟發孩子藝術興趣和審美理解，開啟孩子散發性思維，最後通過繪畫技巧表達內心審美。
活動由核桃市Hello Art World與CM Cubed（立方藝術學院）共同主辦，聚集南加各地華裔學生參與展演，並以藝術義賣方式結合公益捐助。 今年共有150件5至18歲孩子創作的作品，內容更多元，尤其混合媒材與3D作品增加，現場還新增投票、22件作品拍賣，以及音樂表演與美食品嘗。 當天藝術品與商品銷售的30%捐給美國心臟協會，活動主題為「Art and Hearts」，希望透過藝術創作與展售，把兒童作品轉化為公益力量。
精華 FAQ
活動由核桃市Hello Art World與CM Cubed（立方藝術學院）共同主辦，聚集南加各地華裔學生參與展演，並以藝術義賣方式結合公益捐助。
今年共有150件5至18歲孩子創作的作品，內容更多元，尤其混合媒材與3D作品增加，現場還新增投票、22件作品拍賣，以及音樂表演與美食品嘗。
當天藝術品與商品銷售的30%捐給美國心臟協會，活動主題為「Art and Hearts」，希望透過藝術創作與展售，把兒童作品轉化為公益力量。
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