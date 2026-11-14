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等行人過再經公車道右轉 駕駛被罰293元

記者朱敏梓／綜合報導
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這項公車專用道執法計畫，由洛杉磯縣大都會運輸局（LA Metro）與洛杉磯市交通...
這項公車專用道執法計畫，由洛杉磯縣大都會運輸局（LA Metro）與洛杉磯市交通局共同推行。圖為LA Metro的公車示意圖。（取自LA Metro臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯一對夫妻因等行人後短暫駛入公車道右轉遭罰293元，他們以行車紀錄器申訴並質疑AI執法判定，而市府公車專用道攝影執法今年已開出逾11萬5000張罰單。

洛杉磯市中心開車，右轉進車庫前停下來等行人通過，卻收到293元違停罰單。洛杉磯夫妻Chris Orsi與Sarah Haruko說，公車的人工智慧（AI）攝影機，拍到他們的車停在公車專用道。兩人調出自己的行車紀錄器，畫面顯示，公車駛過後幾秒，他們便右轉進車庫。夫妻已提出申訴。

根據FOX新聞報導，Chris Orsi與Sarah Haruko 9月24日沿洛杉磯市中心第六街（Sixth Street）向東行駛，準備右轉進入Spring Street附近一友人的車庫。Haruko說，由於車庫入口在右側，車輛必須先駛入公車專用道。當時有人正走過車庫入口前的人行道，兩人便暫停，等行人走過、車庫門打開後再轉入。就在他們轉彎時，一輛公車從左側駛過。

大約一周後，夫妻收到293元的罰單，指他們違規停在公車專用道。市府提供的影像拍到公車從他們的車旁駛過，畫面在他們的車子右轉進入車庫前結束。夫妻自己的行車紀錄器則拍到，公車經過後幾秒，他們的車子便駛入車庫。兩人以這段影片提出申訴，主張當時是為讓行人先行而暫停。

這對夫妻表示，他們約在五周前提出申訴，獲告知可能得等六至八個月才有結果。兩人也在社群平台看到其他駕駛分享收到公車專用道罰單的經歷，因此決定公開遭遇。Orsi希望市府檢視這套執法系統，Haruko則希望審核人員能看到車輛停下前後的完整畫面。截至報導刊出，洛杉磯市交通局尚未回應，提供攝影機的業者Hayden AI則請媒體向市交通局詢問。

這項計畫自2024年11月起進入警告期，2025年2月17日正式開罰，首次違規罰293元，再犯罰406元。根據交通局數據，這項計畫2025年在洛杉磯市開出逾11萬5000張罰單，罰款總收入約1960萬元。

這項公車專用道執法計畫，由洛杉磯縣大都會運輸局（LA Metro）與洛杉磯市交通局共同推行。據LA Metro說法，公車攝影機拍下的違規影像，會由市交通局執法人員審核，再寄出罰單。

洛杉磯市也已把攝影執法擴及市營DASH公車。根據市交通局公告，DASH公車11月2日起開始拍攝違規停靠公車專用道或公車站的車輛，前60天先寄發警告，預定2027年1月2日起正式開罰。

精華 FAQ

  • 他們在市中心右轉進車庫前，先停下來等行人通過，卻被公車上的AI攝影機拍到停在公車專用道，因此收到293元違停罰單。夫妻認為自己只是短暫停等，並非違規停車。

  • 他們調出自己的行車紀錄器，畫面顯示公車已經經過後幾秒，車子才右轉進入車庫。夫妻據此主張，當時停車是為了讓行人先行，並非故意占用公車道。

  • 這項計畫自2024年11月進入警告期，2025年2月17日正式開罰，首次違規罰293元、再犯罰406元。根據交通局數據，2025年已開出逾11萬5000張罰單，收入約1960萬元。

洛杉磯 罰單

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