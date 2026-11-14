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徐永泰：黃仁勳遭遇 台積電警訊

記者張宏／洛杉磯報導
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徐永泰博士提醒，黃仁勳的遭遇，也許對台積電等華資企業有前車之鑑作用。（本報檔案照...
徐永泰博士提醒，黃仁勳的遭遇，也許對台積電等華資企業有前車之鑑作用。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

徐永泰認為，黃仁勳遭遇不僅是個人風波，更可能反映美國政治、產業競爭與資本市場操作，並對台積電等台資企業敲響警鐘。

對於近期前輝達執行長黃仁勳風波，牛津大學經濟史哲學博士徐永泰認為，美國媒體分批曝光黃仁勳個人負面新聞，值得從政治、產業競爭及資本市場角度深入觀察，不排除背後存在政治施壓和股票內線操作嫌疑。而黃仁勳的遭遇，也許會成為台積電等在美台資和中資企業的前車之鑑。

徐永泰表示，Cantor Fitzgerald半導體分析師CJ Muse 日前在做客「Squawk on the Street」節目討論黃仁勳辭職表示，美國今天能用政治力量對待輝達，未來也可能以相同方式對待台積電等在美的台資或中資企業。黃仁勳即使離開輝達領導職位，其掌握的技術知識、產業人脈及經營能力依然具有極高價值。美國若過度打壓黃仁勳，反而可能將他推向其他國家。

黃仁勳近年頻繁前往中國，輝達在中國市場具有龐大商業利益，黃仁勳也一直主張美國不應扼殺中國市場。徐永泰認為，美國不應把黃仁勳逼得太過分，否則不排除他未來在台灣或東南亞另創公司，成為輝達新的競爭對手，更直接影響輝達股價。

對於美國媒體近期分批報導黃仁勳的負面消息，徐永泰認為，不能只看新聞表面，也應觀察消息曝光的時間與節奏，是否涉及政治角力、產業利益及資本市場操作。

他提醒，黃仁勳事件對台灣也是警訊，台灣目前最大的優勢，是台積電的晶圓製造技術，但這項優勢並非永久。目前仍沒有真正可全面取代台積電的競爭者，美國積極邀請台積電赴美設廠，看重的正是其未來技術與產能。台積電必須謹慎處理中國大陸市場及相關供應鏈問題，避免觸及美國出口管制紅線。

徐永泰強調，台灣目前真正能夠掌握的籌碼，就是半導體晶圓製造能力。黃仁勳事件提醒台灣，美國的國家利益與企業利益並不一定一致，台灣必須珍惜目前的技術優勢，不能將台積電今天領先地位視為永久保障。

精華 FAQ

  • 他認為媒體分批曝光黃仁勳負面消息，不宜只看表面，還要觀察時間節奏與背後動機，可能涉及政治施壓、產業競爭，甚至資本市場操作。

  • 徐永泰指出，美國若能用政治力量對待輝達，未來也可能以相似方式對待台積電等在美台資企業，顯示企業利益有時會服從美國國家利益。

  • 他提醒台灣必須珍惜半導體晶圓製造優勢，不能把領先地位視為永久，並要審慎處理中國大陸市場與供應鏈，避免觸及美國出口管制紅線。

輝達 黃仁勳 台積電

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