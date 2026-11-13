男搭飛機突暴斃 與卡痛葉有關

卡痛葉是一種原產於東南亞的植物，葉片含有多種生物鹼成分。（國家藥物濫用研究所）

AI摘要 文章摘要整理： 一名22歲男子搭乘西南航空航班時猝逝，洛縣法醫指出其死亡與卡痛葉相關成分7-OH和Mitragynine作用有關，並列為意外。

一名22歲男子搭乘西南航空 （Southwest Airlines）航班，從達拉斯飛往洛杉磯 途中，突發醫療緊急狀況，經機組人員及乘客搶救仍不治身亡。洛杉磯縣法醫日前公布調查結果，認定其死因與卡痛葉（kratom）中的兩種活性成分有關，並將死亡列為意外。據悉，卡痛葉是一種原產東南亞的植物。

加州郵報報導，死者名為Rain McMillen Walmsley，洛縣法醫辦公室最近公布當事人死因，他死於7-羥基帽柱木鹼（7-Hydroxymitragynine，簡稱7-OH）與帽柱木鹼（Mitragynine）的混合作用，這兩種物質均與卡痛葉有關。

事發於8月7日，Walmsley搭乘西南航空958號航班，從達拉斯飛往洛杉磯。飛行途中，他突發醫療緊急狀況，隨後失去反應。機組人員及其他乘客立即展開急救，並在飛機繼續飛往洛杉磯期間，多次為他實施心肺復甦術（CPR）。飛機降落洛杉磯國際機場 （LAX）時，急救人員已在現場待命，但搶救未成功，Walmsley最終被宣告死亡。西南航空當時證實，958號航班發生一起「涉及乘客的醫療事件」，未公布更多細節。

報導指出，卡痛葉是原產東南亞的植物，其葉片含有多種生物鹼成分，常被製成粉末、膠囊、飲品或其他產品販售。依攝取劑量及產品成分不同，可能產生興奮或鎮靜等作用，少量服用時，該物質可產生類似咖啡因效果。近年來，含有高濃度7-OH的產品受到衛生及監管機構關注，原因是其作用可能類似鴉片類（Opioids）藥物，具有較高的濫用及過量風險。

值得注意的是，天然卡痛葉中的7-OH含量很低，部分市售產品可能經過濃縮或加工，使其含量遠高於天然葉片。因此，不能將所有卡痛葉產品與高濃度7-OH產品視為相同。

卡痛葉及其衍生產品的安全性，受到廣泛關注。南加爾灣市議會近期加強對合成卡痛葉產品銷售及分銷的管理，將相關產品的購買年齡限制在21歲以上，並規定產品中7-OH含量不得超過2%。

今年9月，密西西比州有兩大學生在兩起不同事件中死亡，現場均發現「極度危險」的卡痛葉補充劑，引發外界對其安全性的進一步關注。不過，當地緝毒局表示，沒有經證實的資訊顯示，卡痛葉或其他物質與這兩起死亡事件有關，因此尚不能認定卡痛葉就是導致兩名大學生死亡的原因。