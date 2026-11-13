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華裔母子涉嫌經營人口販運 地下室藏中國女

記者王若然／綜合報導
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Minjie Wu和兒子Ruize Wu被控經營賣淫活動。（密西根州奧克蘭縣警局...
Minjie Wu和兒子Ruize Wu被控經營賣淫活動。（密西根州奧克蘭縣警局）

AI摘要

文章摘要整理：

密西根州奧克蘭縣一對華裔母子被控以按摩店為掩護經營人口販運與賣淫集團，警方查獲現金、金條、珠寶與性交易證據，並發現住宅地下室疑似用來安置受害女子。

密西根州奧克蘭縣（Oakland County）一對華裔母子涉嫌在兩家按摩店經營人口販運集團，被控多項重罪。警方在按摩院發現赤裸「服務」顧客的女性，並搜出大量現金、金條和珠寶。

根據當地媒體Click On Detroit，被告是54歲的吳敏潔（Minjie Wu，音譯）和她28歲的兒子吳睿澤（Ruize Wu，音譯）。奧克蘭縣警局人口販運防制專案小組臥底調查諾維市（Novi）的Novi Natural Health and Massage，以及康默斯鎮（Commerce Township）的Commerce Massage後，將兩人逮捕。兩人已於11月6日提訊，保釋金各5萬元。

警局注意到這兩家按摩店有可疑活動後展開調查，今年8月將案件移交人口販運防制專案小組。調查期間，臥底警探多次前往兩店，都有人提出以金錢交換性服務。其中一次臥底行動，警探還遭到老闆娘吳敏潔不當的性接觸，她因此另被加控一項二級性侵罪。

調查員10月7日在四處相關地點執行搜索，查扣超過4萬7000元現金、價值逾7萬5000元的名牌商品、兩輛汽車及其他證物。其中一次搜索時，調查人員還撞見一員工赤裸與顧客在一起。奧克蘭縣檢察官Karen McDonald表示，警方起出了現金、金條、珠寶、營業與財務紀錄、電子設備，以及工作人員的護照，顯示這個集團的規模。

調查也發現，嫌犯名下的住宅被用來安置從事性交易的中國女子。在其中一處住宅，調查員發現地下室隔出多個房間，似乎是為容納更多工作人員。

奧克蘭縣檢察官辦公室對兩人提出的重罪指控，包括經營犯罪集團、經營人口販運集團、兩項經營妓院、洗錢及逃稅，吳敏潔另被控二級性侵。

Karen McDonald在記者會上表示，這只是隱藏在眾人眼前的更大問題的一個例子。她指出，許多個案中的女性是被以不實理由帶來美國，與家人朋友斷絕聯繫，被迫從事性行為，幾乎無法接觸外界。

數據顯示，奧克蘭縣檢察官辦公室成立人口販運小組之前，該縣九年間只起訴五起人口販運案；小組成立後，短短21個月就處理45起案件。

奧克蘭縣警長Michael Bouchard表示，案件數量持續增加，這不代表問題變多，而是執法單位更加重視，也有更多資源處理這類犯罪。

Pontiac市也已採取行動。市議會上月通過緊急法令，未來六個月暫停核准任何新的非醫療按摩店，至今已有一家非法經營的業者被勒令歇業。

精華 FAQ

  • 被告是54歲的吳敏潔與她28歲兒子吳睿澤，兩人涉嫌經營Novi Natural Health and Massage及Commerce Massage兩家按摩店，作為人口販運與賣淫活動的掩護。

  • 臥底警探多次遇到以金錢交換性服務的提議，並有一次遭吳敏潔不當性接觸；搜索時還查扣現金、金條、珠寶、名牌商品、車輛、護照與營業財務紀錄。

  • 檢方表示，過去9年只起訴5起人口販運案，但專案小組成立後21個月內就處理45起，顯示並非案件暴增，而是執法更積極、資源配置也更完整。

華裔 人口販運

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