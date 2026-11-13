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「踹門挑戰」拍片取樂 爾灣警：恐惹禍

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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爾灣警方公布的另一段監視器畫面顯示，一名男子出現在民宅門前，身旁停有一輛自行車。...
爾灣警方公布的另一段監視器畫面顯示，一名男子出現在民宅門前，身旁停有一輛自行車。警方警告，「踹門挑戰」可能涉及破壞財物，甚至引發危險衝突。（爾灣警局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

爾灣警方指出「踹門挑戰」在社群媒體再度流行，民眾為拍片取樂猛踹陌生人住家大門，恐涉毀損財物並引發嚴重安全風險。

據KTLA電視台報導，俗稱「踹門挑戰」（Door Kick Challenge）的網路歪風近期再度出現在橙縣，參與者為吸引社群媒體關注，猛踹陌生人住家大門並拍攝影片，隨後迅速逃離現場。爾灣警局在臉書公布多段監視器畫面，警告這類行為不僅涉嫌破壞財物，還可能引發危險衝突，甚至造成人員傷亡。

爾灣警方指出，「踹門挑戰」近期再度在社群媒體流傳，參與者通常選定陌生民宅，猛力踹門並錄下過程，趁屋主應門前逃離。警方公布的監視器影片顯示，有人走近民宅大門，突然用力踹門，隨即轉身離開。突如其來的猛烈撞擊，不僅使屋內居民受到驚嚇，也可能造成大門損壞。

警方強調，這類行為絕非無傷大雅的惡作劇，而是可能涉及刑事責任的破壞財物行為。除了造成財物損失、驚嚇住戶，也可能因屋主誤以為有人企圖闖入，導致雙方發生危險衝突，甚至有人因此嚴重受傷。類似事件已在其他州引發治安問題。據伊利諾州地方媒體Record North Shore報導，該州Wilmette警方10月23日晚間接獲報案，指一名男子持槍出現在民宅外。警方初步調查發現，兩名青少年當晚約10時30分猛敲男子住家大門後逃跑，男子隨即持槍駕車追趕，並在附近找到兩人及另一名青少年。

威爾梅特警局指揮官Alex Mercado表示，青少年的行為已超出一般敲門惡作劇的程度，更接近近期流行的「踹門挑戰」。警方指出，涉事男子雖可合法擁有槍枝，卻不具合法攜槍資格，因此遭到逮捕，並被控加重非法持有武器罪。事件所幸未造成人員受傷。爾灣警方提醒，為了在網路上博取笑聲或按讚而踹門，看似只是短暫的惡作劇，現實中卻可能造成嚴重後果。警方呼籲民眾切勿模仿，以免因一時衝動面臨刑事指控，甚至危及自身及他人安全。

爾灣警方公布的監視器畫面顯示，一名男子抬腳猛踹民宅大門，疑似參與網路流行的「踹門...
爾灣警方公布的監視器畫面顯示，一名男子抬腳猛踹民宅大門，疑似參與網路流行的「踹門挑戰」。（爾灣警局提供）

精華 FAQ

  • 這是一種網路歪風，參與者為了吸引社群關注，會選擇陌生民宅猛踹大門並拍下影片，接著迅速逃離現場，藉此博取按讚或點閱。

  • 警方認為這類行為可能構成破壞財物，還會驚嚇住戶，讓屋主誤以為遭人闖入而採取防衛行動，進而引發衝突、受傷甚至更嚴重後果。

  • 伊利諾州Wilmette警方曾接獲報案，青少年猛敲民宅後逃跑，屋主持槍追趕，所幸未造成人員受傷，但持槍男子因不具合法攜槍資格被逮捕。

爾灣 橙縣 社群媒體

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