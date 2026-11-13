野火後空屋一年多水費反暴增 寶馬山災民傻眼
南加寶馬山野火災民反映，房屋空置近2年水費卻異常暴增，水電局多以漏水解釋，引發居民對帳單制度與透明度的強烈不滿。
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南加寶馬山野火災民反映，房屋空置近2年水費卻異常暴增，水電局多以漏水解釋，引發居民對帳單制度與透明度的強烈不滿。
南加寶馬山花園（Pacific Palisades）野火災民不僅面臨漫長家園重建過程，還得為高額水電帳單傷腦筋。部分居民表示，火災後房屋長期無人居住，水費卻不減反增，其中一戶收到的帳單，甚至是火災前的四至五倍。居民向洛杉磯水電局（LADWP）反映，被告知可能是漏水。
ABC 7電視台報導，寶馬山花園居民Roxana的住宅在野火受到嚴重煙霧汙染，必須拆除內部重建。野火發生一年半多後，一家人才終於搬回。她表示，房屋在等待施工期間長期空置，既無人居住也無工人在場，所有灑水設備均關閉，卻接連收到異常偏高的水費帳單，金額達到火災前正常居住時的四至五倍，她起初還以為帳單出錯。
Roxana向水電局反映，對方表示水表讀數顯示確實有用水紀錄，推測房屋可能漏水。她說，其他在野火中倖存的寶馬山花園居民也遇到類似情況，同樣都被告知「一定是漏水」。直到修繕及重新裝修工程展開後，她家先前異常偏高的水費才大幅下降。
另一居民Mary Katherine Haar與Scot Norred的住宅，也在野火中受損，至今未完成汙染清理，仍不適合居住，但兩人持續收到水電帳單。Haar表示，向水電局反映後同樣被告知可能漏水，他們找來水管工及承包商檢查馬桶是否持續流水、水表是否異常等，卻未發現漏水跡象。Norred指出，一家六口在火災後被迫搬離，將近兩年未在屋內生活，照理說水電費應隨之明顯下降，實際帳單卻是一筆不小的開支，令他難以理解。
對此，洛杉磯水電局表示，根據紀錄，Haar與Norred家的水電使用量及帳單金額，相較火災前的2024年已經下降。水電局指出，雖然房屋無人居住，但游泳池、灌溉系統、備用發電機及監視攝影機等設備仍持續消耗水電。
兩戶居民均指出，在因應野火後重建的種種挑戰之際，還得面對難以理解的水電帳單及分級計費制度，倍感困擾。部分居民希望水電局提高透明度，並落實問責。
洛杉磯水電局前總經理Marty Adams表示，水電局近期承諾讓帳單更容易理解，是正面的一步，應持續檢視實際狀況，確保民眾了解帳單內容。對外界要求審計水電局的聲浪漸增，Adams認為值得進一步檢視。他指出，這是重新檢視過去各項決策帶來哪些成本、是否符合原先預期的機會。
洛杉磯市主計長Kenneth Mejia已指示團隊研究啟動水電局審計的可行方式。儘管主計長辦公室的審計服務部門遭到裁減，他仍希望候任市長拉曼（Nithya Raman）能撥款支持，對水電局進行全面審查。
因為房屋在火災後長期沒人住、灑水也關閉，水費卻不減反增，甚至高到火前的4至5倍，讓居民懷疑帳單有誤。 洛杉磯水電局表示，水表紀錄顯示確有用水，推測可能是漏水。不過部分住戶請水管工與承包商檢查後，仍未找到明顯漏水跡象。 居民希望水電局提高帳單透明度並落實問責；洛杉磯市主計長也已研究啟動審計的可行性，盼全面檢視水電局的計費與決策。
精華 FAQ
因為房屋在火災後長期沒人住、灑水也關閉，水費卻不減反增，甚至高到火前的4至5倍，讓居民懷疑帳單有誤。
洛杉磯水電局表示，水表紀錄顯示確有用水，推測可能是漏水。不過部分住戶請水管工與承包商檢查後，仍未找到明顯漏水跡象。
居民希望水電局提高帳單透明度並落實問責；洛杉磯市主計長也已研究啟動審計的可行性，盼全面檢視水電局的計費與決策。
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