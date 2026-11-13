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羅斯密商會AI中醫講座 體驗科技養生

記者張宏／洛杉磯報導
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檢測通過掃描臉部和舌頭，將可見的舌象轉化為可量化的資料，包括顏色特性、舌苔分佈、...
檢測通過掃描臉部和舌頭，將可見的舌象轉化為可量化的資料，包括顏色特性、舌苔分佈、表面裂紋、紋理異質性和形態結構。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

羅斯密商會舉辦AI中醫健康講座，透過舌診檢測體驗介紹AI與傳統中醫結合的應用，並強調結果僅供參考，診斷仍需專業醫師判斷。

羅斯密商會日前聯合中醫養生業者舉辦AI中醫健康講座，透過AI舌診檢測體驗，向社區民眾介紹人工智慧與傳統中醫結合的應用與發展，吸引不同族裔民眾踴躍參與。

活動現場為大家安排AI檢測舌頭看健康的體驗，大家躍躍欲試，尤其是一些非華裔民眾對這樣檢測的方式覺得很新奇。一名白人女性通過舌頭掃描得分67分，顯示肝臟和睡眠都不太好，她大呼神奇，覺得結果很準確。

中醫師張鵬鴻表示，舌診在傳統中醫中一直佔據著核心地位，被視為了解全身生理狀態的窗口。數位方法不斷完善這一古老實踐，將可見的舌象轉化為可量化的資料，包括顏色特性、舌苔分布、表面裂紋、紋理異質性和形態結構。他們是利用AI技術輔助分析身體狀況，幫助了解一些可能需要關注的健康問題，但不會百分之百依賴AI所提供的數據。檢測結果主要是作為大家了解自身健康狀況的參考，同時也為醫師提供輔助資訊。

張鵬鴻說，真正診斷與治療決策，仍然需要由專業醫師根據患者實際情況進行綜合判斷。因為醫師不僅需要具備專業知識，也必須承擔相應的醫療責任。

中醫養生業者Sara許表示，很多人對自身身體狀況都有一定程度了解，只是不一定有機會透過系統化方式進一步確認和表達。中醫又是一個都無法量化和數據化的存在，借助AI輔助能讓中醫診斷更為顯而易見，透過AI輔助檢測，讓健康資訊變得更加直觀、容易理解。

商會會長Henry Xie表示，AI對醫學等影響日新月異，希望借助這次AI中醫講座，和商會會員和社區民眾分享現代健康理念，了解AI對醫學檢查帶來的科技進步。商會明年6月將迎來百歲生日，這不僅是商會榮耀，也是社區共同的驕傲。商會多年來致力於凝聚社區力量、促進商業交流，並為會員提供更多合作與發展的機會，董事會成員來自各行各業、經驗豐富且專業資深的優秀人士，可透過商會這個平台彼此交流和相互支持。

一些非華裔民眾對AI檢測的方式覺得很新奇。（記者張宏／攝影）
一些非華裔民眾對AI檢測的方式覺得很新奇。（記者張宏／攝影）

羅斯密商會會長Henry Xie。（記者張宏／攝影）
羅斯密商會會長Henry Xie。（記者張宏／攝影）

羅斯密商會聯合中醫養生業者日前舉辦AI中醫講座，吸引不同族裔民眾參與。（記者張宏...
羅斯密商會聯合中醫養生業者日前舉辦AI中醫講座，吸引不同族裔民眾參與。（記者張宏／攝影）

羅斯密商會聯合中醫養生業者日前舉辦AI中醫講座，圖為商會會長Henry Xie（...
羅斯密商會聯合中醫養生業者日前舉辦AI中醫講座，圖為商會會長Henry Xie（左二）、業者Sara許（右三）、商會CEO冉瑞宜（右二）、中醫師張鵬鴻（右一）等人合影。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 講座重點是介紹AI舌診如何結合傳統中醫，讓民眾透過檢測體驗了解自身健康狀況，同時認識人工智慧在醫療輔助上的新應用。

  • 因為AI掃描舌頭的方式新奇有趣，尤其吸引非華裔民眾嘗試；部分參與者也認為檢測結果相當準確，增加了活動的互動與話題性。

  • 中醫師指出AI可把舌象轉成可量化資料，協助觀察健康問題，但不能百分之百依賴；真正的診斷與治療仍須由專業醫師依實際情況綜合判斷。

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