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美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會2026優秀學生獎學金頒獎及年度慈善籌款晚會美國澳門總商會及澳門總商會 慈善晚會頒獎募款助學

記者楊青/蒙特利公園市報導
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洛杉磯加大退休教授張敬珏（左）和她的學生（右）在澳門總商會優秀學生獎學金頒獎及年...
洛杉磯加大退休教授張敬珏（左）和她的學生（右）在澳門總商會優秀學生獎學金頒獎及年度慈善籌款晚會表演傳統越劇。（記者楊青/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

美國澳門總商會及獎學基金會舉辦2026優秀學生獎學金頒獎與慈善晚會，表揚5名學生並吸引近200名善長捐助，為助學計畫籌募經費。

美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會8日舉辦2026優秀高中畢業生獎學金頒獎及年度慈善籌款晚會，五位優秀華洋學生獲得獎金，南加州各地將近200名善長仁翁參加晚會並慷慨解囊，為新一年慈善助學籌款。

當晚在蒙特利公園市利苑酒家舉辦的大型晚會精彩紛呈。獎學金頭獎3000元獲得者、Colgate大學一年級學生Katherine Markos特別從紐約發來獲獎感言並通過父母現場播放，感謝澳門總商會及澳門總商會獎學基金會授予其獎學金，這位沒有華人血統但曾在香港學習九年、説得一口純正粵語的洋學生表示，香港和澳門在她的生命中占有非常重要和特別的位置，澳門總商會的善舉，也將成她人生的楷模。

澳門總商會副會長Nancy陳表示，今年的獎學金第二名2000元的獲得者是Jasmin王，目前就讀爾灣加大；第三名1000元Yu Hin Lam；Anthony Shyu和Tsz Tin Zhou分別獲得500元。

澳門總商會會長黃維剛表示，澳門總商會基金會每年舉辦優秀學子及清寒學生獎助學金評選活動，總商會和獎學基金會通過慈善籌款以及商會負責人自掏腰包等多種方式，籌集獎助學金，支持優秀華人高中畢業生繼續勤奮向學。最近五年，已先後有將近50位優秀學子獲獎。他表示，澳門總商會與很多同鄉會不同，獎學金不局限於澳門弟子，只要孩子優秀，達到申請條件，都歡迎申請。

羅省中華會館主席聶澤英等參加當晚活動。他讚揚澳門總商會尊師重道，多年來發放獎學金鼓勵年輕學子積極向學。他表示，中華會館旗下的中文學校也曾得到澳門總商會的大力支持。

長期通過中國武術強身健體的澳門總商會前會長陳康寧醫師，當晚率先登臺表演了歌唱，帶動全場熱烈氣氛。能歌善舞的澳門同鄉放開歌喉和舞步，歌舞聯場，現場還有人出資100元、150元唱歌捐助獎學基金，熱鬧紛呈。

能歌善舞的澳門總商會會員在慈善籌款晚會上盡情歡樂。（記者楊青/攝影）
能歌善舞的澳門總商會會員在慈善籌款晚會上盡情歡樂。（記者楊青/攝影）

能歌善舞的澳門總商會會員在慈善籌款晚會上盡情歡樂。（記者楊青/攝影）
能歌善舞的澳門總商會會員在慈善籌款晚會上盡情歡樂。（記者楊青/攝影）

美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會理事會。右4為會長黃維剛。（記者楊青/攝影）
美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會理事會。右4為會長黃維剛。（記者楊青/攝影）

美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會8日盛大舉辦2026優秀高中畢業生獎學金頒獎...
美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會8日盛大舉辦2026優秀高中畢業生獎學金頒獎及年度慈善籌款晚會。（記者楊青/攝影）

美國澳門總商會2026優秀學生獎學金由Colgate大學一年級學生Katheri...
美國澳門總商會2026優秀學生獎學金由Colgate大學一年級學生Katherine Markos拔得頭籌，她的父母在頒獎典禮上播放女兒的用純正的粵語講述的感言錄音。（記者楊青/攝影）

精華 FAQ

  • 活動由美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會共同舉辦，內容包含優秀高中畢業生獎學金頒獎與年度慈善籌款，目的在於持續支持學子升學與助學工作。

  • 頭獎3000元由Colgate大學一年級學生Katherine Markos獲得；Jasmin王得2000元；Yu Hin Lam得1000元；Anthony Shyu與Tsz Tin Zhou各獲500元，合共5位學生受惠。

  • 晚會在蒙特利公園市利苑酒家舉行，近200名善長參加並踴躍捐款，現場還有歌唱與舞蹈表演，甚至有人即席出資點歌捐助，氣氛熱烈又充滿慈善意味。

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