見死不救？華裔女富豪控前女友誹謗

身家約15億元的華裔科技創業家郭如意，指控前女友在社群平台發布不實言論。（富比世官網）

AI摘要 文章摘要整理： Scale AI共同創辦人郭如意與前女友Wallis Day分手後爆發爭議，郭如意指對方在社群散布不實言論，並向加州法院申請向Meta調閱紀錄，為英國誹謗訴訟蒐證。

身家約15億元的華裔 科技創業家郭如意（Lucy Guo），與英國女星分手後，爭議延燒至法院。她指控前女友在社群平台發布不實言論，準備在英國提出誹謗訴訟，並先向加州 聯邦法院申請取證，要求Instagram母公司Meta 提供貼文瀏覽及傳播紀錄。

據每日郵報（Daily Mail）報導，32歲的郭如意是人工智慧公司Scale AI共同創辦人，曾獲列為全球最年輕白手起家女性億萬富豪，也涉足DJ與音樂創作。這場分手風波的細節，出現在她向加州北區聯邦地方法院提交的文件中。

郭如意在聲明中表示，她與曾演出「蝙蝠女俠」（Batwoman）的Wallis Day，於2025年7月開始交往，自己在2026年2月結束關係。她並聲稱，分手後Day曾向她索取數十萬元，但未成功。

爭議源於郭如意宣傳新曲「Done With Your EX」的Instagram限時動態。她寫道，製作這首歌當晚，自己與前任分手。據郭如意提交的文件，擁有42萬5000名粉絲的Day轉發後反駁，指郭如意曾要求她簽婚前協議，酒醉後試圖與她發生性關係，遭她拒絕並離開。

文件所載貼文還指控，郭如意拿走Day價值數十萬元的物品，企圖迫使她簽署保密協議並接受封口費；另稱郭如意曾因家中到處有毒品，在有人瀕死時拒絕讓救護人員入內。

郭如意否認上述指控，稱貼文充斥不實內容。對於阻擋救護人員的說法，她強調，自己從未拒絕讓急救人員進屋協助任何人，更不可能在有人瀕死時如此行事。每日郵報表示，已聯絡雙方尋求回應。

郭如意希望向Meta取得18類資料，包括貼文上架與移除時間、瀏覽及轉發次數，以及觀看者身分與所在地，以釐清傳播範圍，作為日後求償依據。她也要求提供貼文發布前後，雙方帳號的粉絲人數。提交取證申請時，她尚未在英國正式提告。

這項申請為單方程序，法官可在Day的律師未到場反駁時審理。Santa Clara University法學教授Eric Goldman向每日郵報表示，雙方已有律師往來交涉，這種做法可能讓對方措手不及，也令人擔憂資料要求是否過廣。郭如意的律師則稱，要求已限縮至必要範圍。

Meta表示，公司持有Scale AI的49%股權，不會影響處理這項要求，提供帳號紀錄只會依服務條款及適用法律辦理。

根據富比世（Forbes）的估計，郭如意身家約15億元。她2016年共同創辦Scale AI，兩年後離開，但仍保留部分股份。