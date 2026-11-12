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農場爆大腸桿菌疫情 一死三童進加護病房

編譯組／綜合報導
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在10月中至下旬共15人到訪布魯克希爾農場（Brookshire Farms）之...
在10月中至下旬共15人到訪布魯克希爾農場（Brookshire Farms）之後，均出現大腸桿菌感染症狀。（布魯克希爾農場Instagram帖子截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

加州布魯克希爾南瓜農場爆發大腸桿菌疫情，已造成1名男子死亡、3名兒童進入加護病房，但當局仍未確認污染源，並稱公眾安全未受威脅。

加州一家南瓜農場爆發大腸桿菌疫情，多名人士近日到訪該農場後，感染了病菌，現已引致一人死亡，另三名兒童正在加護病房治療。惟官方目前仍未測出病菌源頭，只籲民眾不須懼怕南瓜，並稱現時公眾衛生未受威脅。

紐約郵報報導，涉事農場是位於聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County）的布魯克希爾農場（Brookshire Farms）。該縣公共衛生部門周二（10日）證實一名男子死亡，據信他於10月下旬感染了大腸桿菌。衛生部門表示：「這消息實在令人傷痛，我們向逝者家屬及所有受疫情影響的人，致以最深切的慰問。」

官員稱，有五名人士於10月17日或18日到訪布魯克希爾農場之後，感染了大腸桿菌；另有十人在10月16日至26日期間到訪過該農場，其後出現類似症狀。當中，3名兒童因溶血性尿毒症候群（Hemolytic Uremic Syndrome）而需要接受兒科重症監護。

官員現時仍未能確定疫情的確切來源，儘管曾在農場的一些樣本中發現其他大腸桿菌菌株，但未能因此辨識到大腸桿菌O157的爆發源頭。

縣衛生官員Christy Mulkerin博士在11月6日的一份聲明中解釋，未能測出病菌源頭並不意外，因為細菌汙染通常是暫時的，並且很難透過現有的採樣方法檢測得到。

目前，病情最惡劣的患者之一是6歲的Camden。他的祖母Linda Strong-Foy稱，Camden情況嚴重，需要服用多種藥物才能維持生命。其中，他正在服用五種降血壓藥，包括一種是靜脈輸液的，另三種口服，以及一片降壓貼片。

Camden出現急性神經系統併發症，導致嚴重意識混亂。在10月29至30日期間，他接受腦部掃描以檢查是否有潛在的中風或癲癇發作風險，並需要插管及進行多次輸血和血小板治療。

大腸桿菌通常引發腹瀉、劇烈胃痙攣和嘔吐等嚴重症狀。在極少數情況下，會產生致命的併發症。

布魯克希爾農場的聯合東主Shawn Callaway表示，疫情爆發已把他「摧毀」。他感嘆道：「那些擔憂、恐懼、顧慮，還有情緒起伏……你怎麼解釋呢？我不知道。」

Callaway不相信其南瓜是疫情源頭，並指農場的衛生狀況沒有問題。他說：「（縣裡）過去從未檢測我們的南瓜，他們拒絕檢測，說這不在他們的調查範圍內，因為南瓜無法進行正確的檢測。」

該縣官員呼籲民眾不要「害怕南瓜」，並指目前的公眾安全沒有受到威脅。

精華 FAQ

  • 疫情發生在加州聖路易奧比斯波縣的布魯克希爾農場，已確認1名男子死亡，另有多名到訪者感染，並導致3名兒童因重症住進加護病房。

  • 官員指出，5名人士在10月17日或18日到訪後感染大腸桿菌，另有10人在10月16日至26日間到訪後出現類似症狀，顯示疫情與農場活動高度相關。

  • 衛生官員表示，細菌汙染通常短暫且難以透過現有採樣方法捕捉，因此未找到源頭並不意外；同時也呼籲民眾不必害怕南瓜，強調目前公共衛生沒有受到威脅。

疫情 加州 南瓜

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