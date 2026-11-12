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顧客拿烤焦披薩照片要求退款 老闆娘查監視器識破騙局

記者朱敏梓／綜合報導
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洛杉磯一家披薩店接獲顧客以焦黑披薩照片申請退款，調閱監視器後，發現出餐畫面與照片...
洛杉磯一家披薩店接獲顧客以焦黑披薩照片申請退款，調閱監視器後，發現出餐畫面與照片不符。（AI生成示意圖）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯一家披薩店遭顧客以焦黑披薩照片申請退款，店家懷疑照片造假並查監視器，最終證實訂單無誤，成功撤銷退款。

一名顧客透過DoorDash訂了披薩，事後傳來一張披薩焦黑的照片，聲稱根本無法食用，要求全額退款。外送平台起初退了錢，但洛杉磯披薩店老闆娘看了照片，決定回查廚房監視器。畫面不只拍到披薩出爐和裝盒，還拍到盒上的顧客姓名與訂單編號。店家確認是同一筆訂單後提出異議，原先核發的退款隨後遭撤銷。

據KTLA報導，這起糾紛發生在洛杉磯回聲公園（Echo Park）的Masa of Echo Park餐廳。這家家庭經營的餐廳2004年開業，以芝加哥式深盤披薩聞名。店裡的深盤披薩厚約兩吋，內餡有起司、番茄醬、肉類及蔬菜。顧客用來申請退款的照片中，披薩表面大面積焦黑。

餐廳共同經營者Rhonda Reynolds表示，她一看到照片就起疑，因為她相信店員看見披薩焦成那樣，不會照常裝盒出餐。她懷疑照片經過加工，於是上傳至一款人工智慧（AI）影像偵測工具。工具顯示，有96%的把握判定照片由AI生成。Reynolds接著回到店內監視器畫面，查找這筆訂單的出餐過程。

畫面中，店員把深盤披薩從烤箱取出，隨後裝進外送盒。當時負責裝盒的店員Jose Tapa說，盒上清楚標有顧客姓名和訂單編號，讓店家得以核對這正是遭客訴的那一份。Reynolds說，披薩裝盒時看不出有照片中那樣的焦黑痕跡。店家提出異議後，退款被撤銷。

Masa在官網上說明，透過DoorDash下單的外送訂單，由平台處理訂單變更及退款。DoorDash的商家說明則指出，若店家認為訂單問題並非由自己造成，卻因此遭扣款，有管理權限的人員可在配送後14天內，透過商家後台提出異議。超過14天，則須聯繫平台客服。

Reynolds說，餐廳開了22年，這是頭一次碰到疑似有人用AI照片要求退款。她在意的是照片會讓人以為店家把烤焦的食物照樣送出，損害員工和餐廳的聲譽。這次店裡剛好留有出爐、裝盒的畫面，還能靠盒上的資料對上訂單。她擔心，往後若類似客訴愈來愈多，小店得花多少時間一筆一筆翻查影像、核對出餐紀錄。

精華 FAQ

  • 顧客透過DoorDash下單後，傳來一張焦黑披薩照片，聲稱根本無法食用並要求全額退款。外送平台一度先行退款，但店家認為情況可疑。

  • 老闆娘看到照片後懷疑店員不可能把烤焦成那樣的披薩照常出餐，於是先用AI影像偵測工具檢查，結果顯示有96%的把握判定為AI生成。

  • Reynolds回查廚房監視器，畫面拍到披薩出爐、裝盒，盒上還有顧客姓名與訂單編號，確認是同一筆訂單。店家提出異議後，原退款隨即被撤銷。

洛杉磯 DoorDash

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